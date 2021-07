Rapen zijn gaar in Spaanse ministerraad, na oproep om minder vlees te eten

Directeur Arturo Sanchez poseert voor de befaamde Ibérico-hammen in Guijuelo, 7 mei 2013. De familie Sanchez legt zich al drie generaties lang toe op de productie van deze exclusieve ham-soort. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Minister Alberto Garzón van Consumentenzaken gooide woensdag de knuppel in het hoenderhok, in een land dat trots is op zijn chorizo en Ibérico-ham, met zijn nieuwe campagne ‘Minder vlees, meer leven’. De Spanjaarden aten veel te veel vlees, meer dan de andere Europeanen, en dat was volgens de bewindsman ongezond en ook nog slecht voor het milieu. Zijn wijze advies? Eet minder vlees en meer gezond.

‘Dit betekent niet dat we af en toe geen familiebarbecue kunnen houden’, aldus Garzón in een video op Twitter. ‘We moeten gewoon wat terughoudender zijn. De dagen dat we vlees eten moeten we goedmaken door ze te laten volgen door het eten van meer salade, rijst, peulvruchten en groenten.’

70 miljoen dieren x 15 duizend liter water per kilo = waanzin

Waanzin, vond de linkse minister het, dat elk jaar in Spanje zeventig miljoen dieren moeten worden geslacht en dat terwijl voor de productie van slechts één kilo vlees maar liefst 15 duizend liter water nodig is. Garzón: ‘Te veel vlees eten is slecht voor onze gezondheid en het is slecht voor de aarde.’

De rapen waren gaar, nadat de minister was uitgesproken. ‘Vertel ons niet wat we in ons eigen huis moeten doen’, foeterde oppositieleider Pablo Casado van de conservatieve Partido Popular. De rechtse partij Vox deed ook een duit in het zakje en sprak van het ‘demoniseren van het eten van vlees’.

El 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, mientras que para que tengamos 1 kilo de carne de vaca se requieren 15.000 litros de agua.



De ello os hablo en este vídeo:#MenosCarneMásVida pic.twitter.com/wMDOd1GI8J — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) 7 juli 2021

Vleesruzie

Maar opmerkelijk genoeg kwam de meeste kritiek op Garzón – leider van de kleine, radicaal-linkse partij Izquierda Unida – van een collega in de regering. Minister van Landbouw Luis Planas was niet alleen boos over de oproep om minder vlees te kopen, hij was bovendien furieus dat Garzón hem niet had ingelicht dat hij zijn Menos Carne, Más Vida-campagne zou beginnen.

Planas, lid van de sociaal-democratische PSOE, vond de woorden van zijn collega-minister ‘ongelukkig’ en ‘niet eerlijk’. Een sector die jaarlijks goed is voor zo’n tien miljard euro, benadrukte de bewindsman, mocht zo niet worden behandeld. ‘Veefokkers verdienen dit niet’, aldus Planas in een radio-interview. ‘De industrie verdient respect voor het eerlijke werk dat ze voor ons allemaal doen op het gebied van voedsel en economie.’

De vleesruzie legde de verschillen bloot tussen de PSOE, waarop veel gewone Spanjaarden stemmen, en de kleinere coalitiepartner Podemos waarvan Garzóns partij deel uitmaakt. De partij van Garzón trekt meer jongere, idealistische kiezers in de steden die onderwerpen als klimaatverandering en milieu belangrijk vinden.

Premier Sánchez, voorman van de PSOE, tikte zijn eigen minister in voorzichtige bewoordingen op zijn vingers. Tijdens een bezoek aan Litouwen deed hij de steak-uitspraak. Zijn boodschap aan de Spanjaarden was duidelijk: met het eten van vlees is helemaal niets mis. De vleesindustrie was het grondig met de premier eens. ‘Misleidend en onverantwoordelijk’, zo noemde de organisatie van kleine boeren UPA de campagne. De organisatie eiste dat Garzón per direct de stekker uit zijn campagne zou trekken.