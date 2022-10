Rap vergrijzende sociëteiten zoeken nieuwe jonge leden (lees: vijftigers en zestigers)

Kegelclub de Houtslopers van Sociëteit De Hereeniging in Deventer. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Zodra de bal aan het eind van de smalle baan acht kegels omverstoot, steekt kegelaar Bob Folgering (77) juichend zijn vuist in de lucht. Onder het rijkelijk versierde plafond van het souterrain van Sociëteit de Hereeniging in Deventer doen de mannen van de Houtslopers, een van de vele kegelclubs van de sociëteit, wat ze al jaren doen: ‘Kegelen en kletsen onder het genot van een drankje.’

Maar hoelang nog? In het in leer gebonden boek waar ze de scores, geboorte-, trouw- en sterfdata van alle kegelaars bijhouden, kwamen de laatste tijd weinig namen bij. En dat baart de mannen zorgen.

Sociëteit de Hereeniging is al sinds 1854 in de binnenstad van Deventer gevestigd. Met vierhonderd leden doet de gezelligheidsvereniging het best goed, maar toch zijn ze actief op zoek naar nieuwe, jongere leden. ‘Anders doen we hier straks zelf het licht uit’, zegt de 61-jarige voorzitter Marijke Kool.

Voor bijna alle 35 sociëteiten die bij de Contactraad Nederlandse Sociëteiten (CNS) zijn aangesloten is het werven van leden ‘een zeer grote kwestie’, zegt secretaris Pieter Jan Stokhof. De sociëteit in Apeldoorn verkocht een paar jaar geleden noodgedwongen haar pand. De sociëteit in Haarlem besloot dat hun gebouw voor hen alleen ‘te groot’ is geworden en zoekt daarom nu een koper. En bij de herensociëteit in Zwolle is het ledenaantal tijdens corona zo teruggelopen, dat ook vrouwen steeds vaker welkom zijn en de discussie over het vrouwenlidmaatschap weer terug is van weggeweest.

Reliek

In Deventer beseften ze al voor de eeuwwisseling dat ze het stoffige imago van zich af moesten schudden, om te voorkomen dat de sociëteit als een reliek uit de negentiende eeuw een steeds kleinere schare leden krijgt. Na een pittige discussie werd het lidmaatschap in 1996 opengesteld voor vrouwen. Het verplichte ‘gemeneer’ en ‘gemevrouw’ werd opgeschort. En qua dresscode is alleen de korte broek nog taboe.

In de grote zaal, waar de muren zijn voorzien van behang en donkerbruin hout, is het resultaat te zien: het is er druk. De drie biljarttafels zijn in gebruik, onder de groene leeslampen bladeren mensen door de krant en achter de glazen deuren van de voormalige balzaal klinkt het gezang van een koor dat ten minste vijftig personen telt. De meeste leden komen meerdere dagen per week even binnenlopen.

De 81-jarige Thea Kokke is onder het toeziend oog van koningin Juliana – haar staatsieportret hangt aan de muur – aan het biljarten. Om haar hals hangt een vrouwenteken met een vuist erin, als feminisme-symbool. Ooit bekladde ze samen met de vrouwenbeweging uit protest de ruiten van de sociëteit, maar inmiddels is ze al twintig jaar lid van het ‘mannenbolwerk’. Waarom? ‘Het is vooral leuk dat je hier ongedwongen binnen kan lopen en allerlei mensen uit je eigen stad ontmoet’, zegt ze.

Imagoprobleem

Maar niet overal lukt het sociëteiten nieuwe leden aan te trekken. Het ligt mede aan een hardnekkig imagoprobleem, zegt CNS-secretaris Stokhof. ‘Het beeld van witte mannen met dikke buiken die al sigaarrokend op een Chesterfield-bank zitten klopt allang niet meer.’

Om meer jongeren te werven – lees: vijftigers en zestigers – proberen ze in Deventer daarom almaar verder buiten de gebaande paden van het sociëteitsleven te denken. ‘Eigenlijk is bij ons alles mogelijk als mensen zelf iets willen organiseren’, zegt bestuurslid José Wieferink. Inmiddels staan bij hen regelmatig muziek- of dansavonden op het programma.

Alle activiteiten zijn uiteindelijk een excuus om bij elkaar te komen, zegt Lex Valk (59) als hij zijn biljartspel even onderbreekt. Hij ziet de andere leden van zijn biljartclub Queues Zat al jaren iedere week. ‘We bespreken de week en delen lief en leed.’ En daardoor is er volgens hem ‘iets bijzonders’ ontstaan, wat niet bij de muren van de sociëteit stopt. Zo nemen de mannen volgende week de boot naar Schiermonnikoog, om daar te biljarten.

Het samenzijn, een borrel drinken, een spelletje doen, dat kan natuurlijk ook in een buurthuis of café. ‘Maar het is het lidmaatschap dat de mensen bindt’, zegt voorzitter Marijke Kool. De club hanteert daarom nog steeds een ballotage – ook al is dat vooral symbolisch, want desnoods zamelt het bestuur zelf de handtekeningen in voor een nieuw lid. ‘Het zorgt er toch voor dat mensen het gevoel hebben dat ze ergens bij horen.’

Beneden in de kelder zien de mannen van kegelclub de Houtslopers daarnaast nog een andere waarde van hun lidmaatschap: sociale contacten die je blik op de wereld verruimen. In het normale leven waren de mannen – onder meer een patholoog anatoom, een geestelijk verzorger en iemand die ‘in het beton zat’ – elkaar waarschijnlijk nooit tegengekomen. ‘En nu’, zegt Rob Stegeman (72), ‘zitten we hier iedere week samen de wereldproblematiek op te lossen. Hoe leuk is dat?’