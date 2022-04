Randstad profiteert in heel Europa van krappe arbeidsmarkt

Lichtreclame bij een Randstad-kantoor in Zürich. Beeld REUTERS

Vanwege het sterke economische herstel na de coronacrisis is de vraag naar personeel erg groot. Daardoor zijn er personeelstekorten in meerdere sectoren. Dat leidt ertoe dat Randstad hogere marges kan aanhouden voor het inhuren van arbeidskrachten. De brutowinst viel met 280 miljoen euro 22 procent hoger uit. Onder de streep bleef 209 miljoen euro over. Dat was een jaar eerder 153 miljoen.

Topman Sander van ’t Noordende spreekt in een toelichting van een sterke start van het jaar. Hij erkent dat het voor bedrijven steeds lastiger wordt om geschikt personeel te vinden. De trend van de eerste maanden van dit jaar zet zich ook door in het tweede kwartaal. Het lukt het bedrijf ook goed hogere kosten te kunnen doorberekenen aan klanten.

Meer omzet

De grootste uitdaging bij klanten van Randstad is volgens de topman vooral de zoektocht naar talent. Met name in de ict en bij bedrijven in de e-commerce is de vraag naar arbeidskrachten groot. Van ’t Noordende is verder blij dat de groei in alle markten plaatsvindt. In Europa is met name in Italië en Spanje sprake van een sterk herstel met omzetten die circa een kwart hoger uitvielen.

In Nederland zette Randstad 13 procent meer omzet in de boeken, de winstmarge nam licht toe. In Noord-Amerika, waar Randstad het merendeel van zijn omzet behaalt, zette het concern ook 13 procent meer om. In de VS ging het om 11 procent meer omzet, in Canada om 28 procent.