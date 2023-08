Rampspoed op de Jamboree? De scouts maakten er gewoon wat van

De World Scout Jamboree in Zuid-Korea, de vierjaarlijkse internationale scoutingweek, werd geplaagd door extreem weer. Drie Nederlandse scouts die erbij waren, vinden alle verhalen wel een beetje overdreven.

Van het thuisfront kregen ze bezorgde berichten over de hitte en de zware omstandigheden, maar de Nederlandse scouts vonden het zelf hartstikke meevallen op de Jamboree in Zuid-Korea. ‘Een blije foto op de app voor de bezorgde oma’s en opa’s’, zegt Mare Lobbezoo (17) van troep Klokjesbij uit Groningen. ‘En alles was weer goed.’

Ja, het was wel heel warm, zeggen Luca Deruyck (15) en Inge Roks (15) van troep Winterjuffer, waarvan de leden uit Zeeland en Brabant komen. Rond de 35 graden was het op de vlakke polder Saemangeum, waar 43 duizend scouts van over de hele wereld hun tenten hadden opgezet. Deruyck: ‘We kregen de hele dag door meldingen van de Koreaanse overheid op onze telefoons, een soort NL Alerts. Drink voldoende water, stond er.’

Roks: ‘‘Atje!’, riepen we dan naar elkaar. En dat dan vijf keer op een dag.’

Deruyck: ‘En als je het echt te warm had, kon je even afkoelen in een bus waar de airco aan stond.’

Roks: ‘Ik heb daar wel vijf keer in gezeten. Even een half uurtje chillen, niets aan de hand.’

De World Scout Jamboree in Zuid-Korea, de vierjaarlijkse internationale scoutingweek, werd vanaf het begin geplaagd door extreem weer: voordat het evenement begon werd het terrein dagenlang nat geregend, waardoor de grond zompig was. Daarna kwam een hittegolf eroverheen. Tijdens de openingsceremonie werden meer dan honderd scouts afgevoerd met ambulances.

‘Juist heel goed geregeld’

Het contingent uit het Verenigd Koninkrijk besloot vervolgens huiswaarts te keren. Een paar dagen later moest het terrein geëvacueerd worden omdat er een tyfoon aankwam. Alle deelnemers werden op stel en sprong ondergebracht in hotels en andere plekken. De Zuid-Koreaanse premier Han Duck-soo bood persoonlijk zijn excuses aan voor de onfortuinlijke omstandigheden. Zaterdag keerden de eerste Nederlandse deelnemers terug op Schiphol.

Inge Roks en Luca Deruyck vonden alle verhalen wel een beetje overdreven. Roks: ‘Er werd gezegd dat het niet goed geregeld was. Dat er niet genoeg water was, geen schaduw.’

Deruyck: ‘Allemaal niet waar. Het was juist heel goed geregeld. Je kon overal je waterflesje bijvullen. En we kregen van de organisatie allemaal zo’n klein ventilatortje.’

Ook het verhaal over de ambulances die af en aan reden op het terrein, willen Roks en Deruyck nuanceren. Deruyck: ‘Je werd opgehaald voor niks. Voor een splinter komen ze al met de ambulance.’

Roks: ‘Iemand lag een halve dag in het ziekenhuis met een verkoudheid.’

Het beste ervan maken als het tegenzit, is dat ook niet waar de scouts – nee géén padvinders, van dat woord is al meer dan vijftig jaar geleden afscheid genomen – hun bestaansrecht aan ontlenen? Ja, zeggen Luca Deruyck en Inge Roks. Het maakt niet uit wat er gebeurt, je helpt elkaar en hebt het gezellig met elkaar. ‘Er zijn wel troepen waar het niet helemaal goed ging, maar wij Winterjuffers hebben het altijd naar onze zin.’

Ook troep Klokjesbij maakt er ‘gewoon een feestje van’, zegt staflid Matthijs Nabers (27). ‘We hebben die eerste dag onze tentjes mooi opgezet’, zegt Mare Lobbezoo, ‘en daarna gingen we chillen met de buren. Die kwamen uit Macau, Zweden en België.’ Wat doe je dan? Swappen, het uitruilen van souvenirs en andere spulletjes.

Pinnetjes

‘Ik heb wel dertig pinnetjes verzameld met vlaggetjes en dieren erop’, zegt Lobbezoo. ‘Ik had onder meer klompjes en dassen meegenomen. Die ruilen heel goed. Ik ben de hele tijd op jacht geweest naar een Deense en Belgische das, die zijn heel zeldzaam. Ik heb ze allebei weten te bemachtigen!’

Toen het bericht kwam dat er een tyfoon naderde, hebben ze in ‘in een mum van tijd alles opgeruimd’, zegt Lobbezoo. ‘De Zuid-Koreanen kregen het voor elkaar om 40 duizend man in een dag weg te halen en ergens onder te brengen. Echt knap. Wij sliepen in een brandweerkazerne en mochten daar zo’n brandweerpak aan en met de brandslang spuiten. Heel leuk.’

Ook Winterjuffers Deruyck en Roks werden verplaatst. ‘We kregen allemaal een bed in een resort’, zegt Deruyck. ‘Dat was wel fijn. We sliepen daarvoor in hete tentjes natuurlijk.’

Roks: ‘Ik ben nu wel verkouden door de airco.’

Het evenement werd afgesloten met een groot concert in een stadion in Seoul, met bekende Koreaanse popsterren als NewJeans, Ive, NCT Dream, Itzy en Mamamoo. Deruyck: ‘We kregen allemaal een goodiebag met een lampje. Dus toen zag je duizenden lampjes op de tribune. Heel cool.’

Roks: ‘Het waren een beetje Coldplay-vibes. Maar dan met K-Pop.’