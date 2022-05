Rampen stapelen zich op, ergste hongersnood in tien jaar tijd dreigt in Oost-Afrika

Door de droogte zijn bijna 7 miljoen kinderen in de Hoorn van Afrika ondervoed. Een groot deel van de veestapel heeft de droogte niet overleefd. Beeld via REUTERS

In Ethiopië, Kenia en Somalië sterft mogelijk elke 48 seconden iemand de hongerdood, schatten hulporganisaties Oxfam Novib en Save the Children in een woensdag gepubliceerd rapport. Het aantal mensen dat bedreigd wordt door extreme hongersnood neemt in deze drie landen snel toe, van 10 miljoen vorig jaar tot 23 miljoen nu. De onzekere voedselsituatie als gevolg van de coronapandemie en de lockdowns werd verergerd door extreem weer. In 2020 en 2021 viel in de Hoorn van Afrika heel weinig regen. Ook in het huidige regenseizoen, dat van maart tot juni duurt, valt de hoeveelheid neerslag tot nu toe tegen. Door de droogte, mogelijk de ergste in veertig jaar, zijn bijna 7 miljoen kinderen in de regio ondervoed. Een groot deel van de veestapel heeft de droogte niet overleefd.

Nu stapelen de rampen zich op: voedsel wordt steeds duurder door de oorlog in Oekraïne. Oost-Afrikaanse landen importeren normaliter een groot deel van hun graan en zonnebloemolie uit Rusland en Oekraïne. Zo stegen in Ethiopië de voedselprijzen in de twee maanden na de invasie met 66 procent.

Oxfam Novib en Save the Children vrezen een herhaling van de ernstige hongersnood in 2011, toen 260 duizend Somaliërs stierven door honger, de helft van hen kinderen onder de 5. Om de wereldwijde humanitaire nood te lenigen is zeker 46 miljard dollar nodig, tot nu toe is slechts 6,1 miljard toegezegd. Van het benodigde hulpbudget van 4,4 miljard dollar voor Ethiopië, Kenia en Somalië is volgens de VN minder dan 2 procent gefinancierd.