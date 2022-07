Ramp met afgebroken gletsjer wakkert discussie over klimaatverandering aan in geschokt Italië

Helikopter van de reddingsactie, boven de afgebroken gletsjer op de Marmolada. Beeld Guglielmo Mangiapane/Reuters

Wat is de laatste stand van zaken rond het dodelijke ongeluk in de Dolomieten?

‘Zondagmiddag is op een van de hoogste bergen van het gebergte, de Marmolada, een stuk van een gletsjer afgebroken. Het gaat om een stuk ijs van 200 meter lang, alsof er een gebouw naar beneden kwam zetten. Dit is gebeurd doordat de onderkant van de gletsjer is gesmolten door een intense hittegolf, waardoor de gletsjer instortte en naar beneden gleed.

‘Helaas was het een zondag, dan zijn er veel bergbeklimmers en toeristen in de bergen. Er zijn in elk geval zeven doden gevallen. Dertien mensen zijn nog vermist, maar het is waarschijnlijk dat ook zij onder het ijs zijn beland.’

Hoe reageren de Italianen op deze ramp?

‘Dit domineert het nieuws. Als je de radio aanzet gaat het erover, de kranten openen er allemaal mee. De eerste prioriteit ligt nu nog bij de reddingsactie, er zijn immers nog steeds lichamen die ze willen vinden. Dat is lastig omdat het door de hitte gevaarlijk is rond de gletsjer. Hulpdiensten zijn onder meer op zoek met helikopters en drones met hittecamera’s.

‘Daarnaast is de discussie begonnen over de vraag wie hiervoor verantwoordelijk is. Had die berg niet afgesloten moeten worden? Hier is ook al een onderzoek over ingesteld. Tegelijkertijd is de teneur dat dit met klimaatverandering te maken heeft. De krant la Repubblica schreef dinsdag op de voorpagina iets in de trant van: ‘Wij zijn allemaal verantwoordelijk.’

‘In diezelfde krant las ik een interview met een man die op de berg woont. Hij had kortgeleden op sociale media geplaatst dat hij het geluid van water onder de gletsjer kon horen. Volgens hem heeft het niet zoveel zin om schuldigen aan te wijzen. Iedereen wist dat dit kon gebeuren, maar het had ook twee maanden of twee jaar later kunnen zijn.’

Dus men had dit aan kunnen zien komen?

‘Het was al duidelijk dat de gletsjer aan het smelten is. Mei en juni waren bovengemiddeld warm in Italië en er is deze winter heel weinig sneeuw gevallen, wat normaal gesproken een isolerende laag op de gletsjer vormt en zo het ijs beschermt. Op 3.000 meter werd het dit weekend 10 graden, dan snapt iedereen dat ijs gaat smelten.

‘Er breken wel vaker stukken ijs van gletsjers in Italië. De natuur is hier woest, daar gebeuren ongelukken. Maar door opwarming van het klimaat zijn gletsjers op heel veel plekken in de wereld aan het smelten, en daarmee stijgt ook het risico op dit soort ongelukken.’

Wakkert dit in Italië de discussie over klimaatverandering aan?

‘Dat idee heb ik wel. Niet alleen la Repubblica legde heel expliciet de link tussen de doden en klimaatverandering, dat deden andere kranten ook. Premier Draghi was er heel helder over dat dit te maken had met klimaatverandering. Rechtse opiniemakers verzetten zich tegen dat beeld, en wijzen erop dat dit soort ongelukken eerder zijn gebeurd.’

Deze specifieke hittegolf aan klimaatopwarming toeschrijven is moeilijk, maar naar verwachting zullen zulke weersextremen wel vaker optreden. Hebben Italianen het gevoel dat ze kwetsbaar zijn voor klimaatverandering?

‘Dat gevoel wordt wel sterker, al hangt het er vanaf waar je woont. In Rome is het nu zo heet dat je er simpel van wordt, maar het is daar altijd warm in de zomer, dus een paar graden erbij verandert niet zoveel. De boeren op de Po-vlakte, in het noorden van Italië, voelen deze hittegolf enorm. Daar geldt de noodtoestand vanwege de droogte. De Po-rivier staat uitzonderlijk laag, de landbouw loopt grote risico’s.

‘Daarnaast was er vorige herfst een extreme storm op Sicilië, waarbij doden vielen door overstromingen en aardverschuivingen. En in Italië is er altijd de dreiging van bosbranden. Die zijn meestal later in de zomer, maar het is nu zó droog dat de vrees is dat we er al op de korte termijn mee te maken krijgen.’

Zijn de Italianen ook hard bezig met verduurzamen?

‘Italië is met name onder Draghi flink aan de slag gegaan met de groene transitie. Ze zijn net als Nederland gebonden aan Europese doelstellingen, wat ertoe moet leiden dat de Europese Unie 55 procent minder broeikasgassen uitstoot in 2030. Het aandeel hernieuwbare energie stijgt, je ziet met name in het zuiden bijvoorbeeld steeds meer parkeerplaatsen met zonnepanelen op de afdaken. De regering biedt bovendien allerlei subsidies aan voor het isoleren van huizen. Veel huizen zijn hier zeer slecht geïsoleerd, waardoor veel energie verloren gaat.

‘Maar er is nog veel te doen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het aandeel elektrische auto’s, dan loopt Italië achter op een land als Nederland. Hier in Rome zie je enorm veel vervuilende scootertjes en heel oude auto’s rondrijden.’