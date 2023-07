Rammstein mag vuurwerk afsteken tijdens concerten in Groningen, rechter buigt zich nog over geluidsoverlast

Het concert van Rammstein in Wankdorf Stadium in Bern, afgelopen juni. Beeld ANP / AFP

De stichting hoopte met een zogeheten voorlopige voorziening de vuurwerkvergunning tegen te houden. De Raad van State ging daar niet in mee. ‘Vuurwerk maakt een integraal onderdeel uit van de concerten. Dat op deze termijn verbieden, zou zeer nadelige gevolgen hebben voor de organisatie en de bezoekers’, oordeelt de hoogste bestuursrechter in Nederland.

Woensdagmiddag buigt de rechtbank Noord-Holland zich over de verhoogde geluidsnorm. De gemeente Groningen heeft een eenmalige ontheffing gegeven voor het verhogen van het geluidsniveau van 100 naar 103 decibel. Volgens de Meppelse stichting Natuurbeschermingswacht kan dat gehoorschade opleveren voor het publiek en is het schadelijk voor de natuur.

Volgens Geert Starre, secretaris van de stichting, gaat het niet om het vuurwerk of geluid an sich, maar om de combinatie van de vergunningen. ‘Een vuurwerkshow of iets hardere muziek zou misschien wel kunnen, maar het wordt een optelsom. Het is jammer dat deze zaken afzonderlijk worden behandeld, dan wordt afzonderlijk gekeken naar de impact en niet naar de invloed die het concert als geheel heeft.’

De Meppelse stichting zet zich al decennia in voor behoud van natuur en schuwt procederen daarbij niet. De afgelopen jaren is er een toename van dit soort groepen in Nederland: stichtingen en burgerinitiatieven die in verzet komen tegen evenementen als festivals en concerten.

Seksueel wangedrag

Door beschuldigingen van seksueel wangedrag aan het adres van frontman Till Lindemann rommelt het al langer rond Rammstein. Na concerten zouden vrouwelijke fans backstage worden uitgenodigd, waarna ze zouden worden gedrogeerd en onder druk worden gezet om seks te hebben met Lindemann.

De eerste beschuldiging verscheen eind mei op Instagram. Een 24-jarige Noord-Ierse vrouw beschuldigde Till Lindemann van drogeren en aanzetten tot seks op een feestje na een concert in de Litouwse hoofdstad Vilnius. De band ontkent dit verhaal en een drugstest bij de vrouw bleek negatief. De Litouwse autoriteiten hebben het onderzoek stopgezet bij gebrek aan ‘objectief feitelijk bewijs’. Maar het aantal beschuldigingen jegens Lindemann liep daarna alleen maar op.

In Duitsland hebben ongeveer tien vrouwen, deels anoniem, vergelijkbare misbruikverhalen gedeeld. Twee vrouwen beschuldigen Lindemann van seks zonder toestemming. Het parket en Openbaar Ministerie in Berlijn zijn een onderzoek gestart naar deze beschuldigingen.

Rammstein gaat ondertussen door met hun Europese tour, zij het met aanpassingen die de scherpe randjes ervanaf moeten halen. Zo is het nummer Pussy uit het programma gehaald en ontbreekt een penisvormig kanon dat wit schuim spuit richting het publiek.

Bovendien is er geen ‘row zero’, een soort vip-rij vooraan bij het podium. Daarover doen verhalen de ronde dat deze bedoeld is voor fans, veelal jonge vrouwen, die worden ‘gescout’ om ze na het concert makkelijk backstage te krijgen. In München was deze rij enkele weken geleden al verboden, evenals de afterparty’s.

Op 6 juli, de dag van het eerste optreden, is een protestmars in Groningen gepland tegen de komst van de band.