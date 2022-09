Rammelende data-analyse werpt geen nieuw licht op discriminatie door Belastingdienst

Manifestatie op het Kruisplein in Rotterdam om slachtoffers van de toeslagenaffaire te steunen. Beeld Joris van Gennip

Over welk onderzoek gaat dit?

Het CvRM, de opvolger van de Commissie Gelijke Behandeling, onderzoekt naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagenaffaire 63 individuele klachten van ouders over discriminatie door de Belastingdienst. Deze gedupeerden van het toeslagenschandaal vermoeden dat de dienst Toeslagen hen tot fraudeverdachte heeft bestempeld vanwege hun niet-Nederlandse achtergrond. Om dit te onderzoeken heeft het CvRM de bestanden van de Belastingdienst aan een data-analyse onderworpen. Hiervoor heeft het CvRM de gegevens van alle ouders die in 2014 en 2018 kinderopvangtoeslag ontvingen opgevraagd. Vervolgens is er een statistische vergelijking gemaakt tussen ouders van buitenlandse herkomst en ouders met enkel de Nederlandse nationaliteit.

Wat levert die vergelijking op?

De hoofdconclusie van het CvRM is dat ouders van buitenlandse herkomst veel vaker op toeslagfraude gecontroleerd werden dan Nederlandse toeslagontvangers. Zo werden de toeslagaanvragen van ‘buitenlanders’ in 2014 60 procent vaker aan een nadere inspectie onderworpen. Het computersysteem van de dienst Toeslagen bestempelde zogenoemde ‘buitenlanders’ in 2014 acht keer zo vaak tot een ‘hoog frauderisico’-geval. Zij werden bijna zes keer zo vaak voor extra toezicht geselecteerd als zij hoge toeslagen ontvingen. En zij kregen in 2014 bijna zeven keer zo vaak de aantekening ‘opzet/grove schuld’, wat neerkomt op het brandmerk ‘fraudeur’. In 2018 zijn de verschillen minder groot, maar nog steeds aanzienlijk.

Welke conclusie trekt het CvRM op basis van die analyse?

‘Dat er voldoende feiten zijn die een vermoeden doen ontstaan dat er bij de harde fraudeaanpak door de Belastingdienst indirect onderscheid (op grond van afkomst) is gemaakt.’ In een mondelinge toelichting impliceert CvRM-voorzitter Jacobine Geel dat de uitkomsten van dit data-onderzoek een aanwijzing zijn dat de Belastingdienst ouders van buitenlandse herkomst structureel benadeelde.

Dat de Belastingdienst toeslagontvangers met een dubbele nationaliteit discrimineerde wisten we toch al?

Ja. De Autoriteit Persoonsgegevens en onderzoeksbureau PwC hebben daar zeer kritische rapporten over geschreven. Zij constateerden onder meer dat het risicoclassificatiemodel van de Belastingdienst (het algoritme dat bepaalt welke burgers gecontroleerd worden) dubbele nationaliteit als risicofactor beschouwde. Ook deden belastingambtenaren soms gericht fraudeonderzoek naar mensen van buitenlandse herkomst. Medewerkers maakten notities die op racistische vooroordelen wijzen. Een bedrijf met ‘veel allochtone’ klanten moest volgens een ambtenaar bijvoorbeeld extra goed gecontroleerd worden.

Maar dan trekt het CvRM toch de juiste conclusie?

De conclusie op zichzelf is juist, maar die kan het CvRM niet trekken op basis van dit eigen onderzoek. De statistische onderbouwing deugt namelijk niet. Het CvRM heeft Nederlanders vergeleken met mensen van niet-Nederlandse afkomst zonder te corrigeren voor alle relevante factoren, zoals inkomensverschillen. Uit CBS-data blijkt dat personen van Nederlandse afkomst gemiddeld een veel hoger inkomen hebben dan personen van niet-westerse afkomst. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de toeslag. Het is daarom waarschijnlijk dat de groep ‘buitenlanders’ gemiddeld hogere toeslagen ontvangt.

De Belastingdienst controleerde ontvangers van hoge toeslagen gemiddeld strenger dan ouders die weinig toeslag ontvingen. Niet per se onlogisch, want een echte fraudeur zal eerder een hoge dan een lage kinderopvangtoeslag aanvragen. Dat ‘buitenlanders’ vaker gecontroleerd werden kan dus ook liggen aan hun gemiddeld hogere toeslag, in plaats van aan hun niet-Nederlandse nationaliteit. Deze mogelijke verklaring ziet het CvRM compleet over het hoofd.

Dat het algoritme van de Belastingdienst mensen van buitenlandse herkomst vaker selecteerde mag ook niemand verbazen, want het hebben van een niet-Nederlandse nationaliteit was – zoals hierboven beschreven – een van de selectiecriteria in het geautomatiseerde risicomodel. De data-analyse van het CvRM trapt hier een open deur in.