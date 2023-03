Raming: koopkracht blijft dit jaar op peil, inflatie doet stapje terug

Een winkelstraat op Black Friday. Beeld ANP

Dit verbeterde vooruitzicht is mede te danken aan een matiging van de inflatie, die volgens het CPB de komende jaren terugzakt naar rond de 3 procent. In december dacht het planbureau nog dat de inflatie in 2023 op 3,5 procent zou uitkomen. Vorig jaar bedroeg de gemiddelde prijsstijging in Nederland nog 10 procent. Het CPB verwacht dat de cao-lonen de komende jaren flink zullen stijgen

Dit jaar blijft de koopkracht ongeveer gelijk, met een doorsnee ontwikkeling van -0,2 procent. Dat de schade dit jaar beperkt blijft, komt vooral door alle inkomenssteun die het kabinet georganiseerd heeft in reactie op de extreme stijging van de energieprijzen in 2022. De verhoging van het wettelijk minimumloon, het prijsplafond voor de energierekening en de energietoeslag voor arme huishoudens missen hun effect niet.

Vertraagd effect

Volgend jaar zou de bestedingsruimte van de meeste huishoudens weer moeten toenemen, omdat de lonen dan waarschijnlijk harder zullen stijgen dan de prijzen. In veel cao’s worden nu hogere loonstijgingen afgesproken dan de verwachte 3 procent inflatie voor de komende jaren, omdat de vakbonden aan de onderhandelingstafel de gemiste koopkracht in 2022 willen inhalen. Datzelfde vertraagde effect doet zich voor in het belastingstelsel. Zo gaat de arbeidskorting dit jaar fors omhoog ter compensatie van de hoge inflatie van vorig jaar.

Over de hele periode 2021-2024 bezien zal de koopkrachtontwikkeling waarschijnlijk wel negatief uitpakken, verwacht het CPB. De klap van min 2,7 procent in 2022 wordt de komende jaren dus niet volledig gerepareerd. Voor de armste huishoudens ziet het er zelfs ronduit slecht uit als het kabinet de huidige inkomenssteunmaatregelen voor deze groep in 2024 niet continueert (en vooralsnog is dat het beleid). Het aantal Nederlanders dat onder de armoedegrens leeft stijgt in dat geval van 815.000 naar bijna een miljoen, onder wie 230.000 kinderen.

Hardnekkig begrotingstekort

De ruimhartige koopkrachtondersteuning trekt een grote wissel op de schatkist, laten de CPB-berekeningen zien. Het begrotingstekort groeit dit jaar fors naar 3 procent. Het CPB denkt dat het tekort ook in de jaren daarna rond dat niveau blijft hangen. Hoewel het planbureau verwacht dat de economie blijft groeien, zal de staatsschuld hierdoor geleidelijk stijgen van 50 procent naar ruim 60 procent van het bruto binnenlands product in 2031.