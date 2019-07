Ramen van Groningse journalist ingegooid, vermoedelijk vanwege aanstaande publicatie

Willem Groeneveld

‘Ik kwam rond 00.30 uur terug uit de stad en had nog niks in de gaten. Even later kwam mijn vriendin thuis. Ze vroeg: ‘Wat is hier gebeurd?’ Twee ruiten waren aan diggelen en de vloer lag vol met scherven,’ vertelt Groeneveld.

Groeneveld vermoedt dat het incident verband houdt met een aanstaande publicatie over een online makelaar uit Groningen die volgens hem ‘kunstgrepen uithaalt om huurders een poot uit te draaien’. Vrijdagmiddag bezocht hij het betreffende kantoor in het kader van wederhoor. ‘Dat liep nogal uit de hand. Op gegeven moment noemde hij mijn huisnummer en zei: Dat komt steeds dichterbij.’

De 38-jarige Groeneveld is hoofdredacteur van Sikkom, een wat onconventioneel weblog over Groningen dat gelieerd is aan NDC Mediagroep, de uitgever van Dagblad van het Noorden. Hij publiceert al langere tijd kritische artikelen over de malafide handelswijze van sommige kamerverhuurders in Groningen.

‘Ik ben de afgelopen jaren al vaker bedreigd en geïntimideerd’, zegt Groeneveld. ‘Ik weet dat mijn privéadres rondgaat onder huisjesmelkers.’

Een woordvoerder van de politie in Groningen bevestigt dat Groeneveld maandagochtend aangifte heeft gedaan. ‘Net als bij andere aangiftes gaan we nu onderzoek doen.’ Het incident krijgt geen speciale behandeling omdat Groeneveld journalistiek werk doet. ‘Wij nemen iedere aangifte serieus, onafhankelijk van door wie die wordt gedaan.’

Valse verdachtmakingen

Groeneveld wil niet zeggen welke makelaar hij verdenkt. ‘Ik heb vermoedens, maar kan niks bewijzen. Ik wil geen valse verdachtmakingen verspreiden.’ Daardoor is het voor de Volkskrant ook niet mogelijk om wederhoor te plegen.

Groeneveld wil wel zeggen dat het gaat om een bedrijf waarover hij eerder publiceerde. Ook heeft hij een deel van het gesprek dat hij vrijdagmiddag voerde opgenomen, waaronder naar eigen zeggen het gedeelte waarin zijn huisnummer ter sprake kwam. De betreffende opname wil hij echter niet aan de Volkskrant laten horen. ‘Die heb ik aan de politie gegeven en wordt onderzocht.’

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen heeft Groeneveld gebeld om hem een hart onder de riem te steken. Het wordt volgens de politie echter lastig een verdachte aan te houden, zegt de journalist.

‘De buren hebben alleen twee jongens met capuchons zien wegrennen. We zijn er wel van geschrokken, mijn vriendin en ik. Maar we zijn vooral strijdbaar en vinden het belangrijk dat dit wereldkundig gemaakt wordt. Het artikel zullen we zeker publiceren. We laten ons niet monddood maken.’