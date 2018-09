Ralph Wolfe Cowan overleden, maker van iconisch portret Donald Trump

De maker van het legendarische portret van Donald Trump, Ralph Wolfe Cowan, is vanochtend in zijn woonplaats West Palm Beach op 86-jarige leeftijd overleden. De societykunstenaar maakte naam als de schilder die talloze sjeiks, koningen, presidente, filmsterren en zangers vereeuwigde in wat hij ‘een romantisch-realistische stijl’ noemde.

Ralph Wolfe Cowan trof midden jaren tachtig de toen 39-jarige Donald Trump op zijn zojuist verkregen landgoed in Palm Beach, Mar-A-Lago. Hij bood aan om een portret van hem te maken, geheel in de Palm Beach-look, rich and relaxin’. Dit schilderij hangt nu in de bibliotheek van het luxueuze resort. Met de opmars van Trump en uiteindelijke presidentschap in november 2016 kreeg The Visionary steeds meer betekenis, en werd dit schilderij gezien als een iconisch, ultiem schilderij van een projectontwikkelaar met presidentiële ambities.

Imperfectie linkerhand

In Volkskrant Magazine deed Cowan eerder uitgebreid uit de doeken hoe deze artistieke exercitie was gelopen en hoe Trump jarenlang aan zijn hoofd zeurde over de imperfectie van zijn linkerhand. Dat terwijl hij in zijn geheel veel voordeliger was afgebeeld en er zelfs voor het lichaam van Trump een atletische Nederlander model had gestaan. Als huiskunstenaar van de familie Trump maakte hij uiteindelijk in 2002 een nieuwe versie.

Cowan bekende vorig jaar op Trump te hebben gestemd maar zag in hem niet een groot politicus. ‘Hij is een klant en een vriend – en dat zal altijd zo blijven. Maar of hij de beste president is? No, hij helpt alleen zichzelf.’