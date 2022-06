Rakettesten, bijna-botsingen en driftige Chinese straaljagers: het is riskant druk in de hemel boven Oost-Azië

Amerikaanse en Zuid-Koreaanse straaljagers tijdens een oefening op 7 juni 2022. Beeld Reuters

Waar in het Aziatisch luchtruim was het het afgelopen weekeinde het drukst?

Boven het Koreaans schiereiland. Daar was het oog om oog, tand om tand, maar dan met raketten. Noord-Korea vuurde er acht tegelijkertijd af vanaf verschillende locaties, waarop Zuid-Koreaanse troepen maandag samen met de Amerikanen ook acht raketten lanceerden. Seoul en Washington rukten bovendien samen uit met twintig gevechtsvliegtuigen.

Na mondelinge veroordelingen van een reeks eerdere Noord-Koreaanse rakettesten kozen Washington en Seoul voor een zeldzame militaire reactie. De nieuwe Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol staat immers een hardere koers tegen de noorderbuur voor en Washington wil Noord-Korea afhouden van een zevende kernproef, die volgens Amerikaanse defensiebronnen ophanden zou zijn.

Deze oplopende spanningen rond Noord-Korea zijn slechts één voorbeeld van toegenomen risico’s in het Aziatisch luchtruim, waar zoveel rivaliserende partijen rondvliegen dat de kans op ongelukken groot is.

Wat overkwam Canadese piloten?

‘Ze komen zo dichtbij dat we hun gezichten kunnen zien.’ Canadese piloten van verkenningsvliegtuig CP140 Aurora moesten vorige maand van koers veranderen om botsingen met Chinese gevechtsvliegtuigen te voorkomen.

Als onderdeel van Neon, een missie van de Verenigde Naties, vliegen de Canadezen vanuit Japan rond Noord-Korea om te controleren of schepen de internationale sancties niet overtreden door goederen naar Noord- Koreaanse vaartuigen over te hevelen.

Volgens Canada ‘buzzden’ Chinese piloten de CP-140 Aurora door razendsnel heel dicht bij hun toestel te vliegen. Anonieme Canadese defensiebronnen zeggen tegen de Canadese televisiezender Global News dat bij sommige van de zestig buzzing-incidenten sinds eind december Chinese piloten hun middelvinger naar de Canadese collega’s opstaken.

De CP140 Aurora is niet bijzonder wendbaar, hetgeen het Chinese gedrag extra gevaarlijk maakt. Canada heeft protest aangetekend. China legt alle schuld bij Canada, dat volgens Beijing de VN-missie aangrijpt om China te begluren.

Blijft het hierbij?

Nee. Ook Australië beklaagt zich over ‘gevaarlijke Chinese manoeuvres’ rond een verkenningsvliegtuig bij de Paracel-eilanden in de Zuid-Chinese Zee. Ondanks aanspraken van een handvol buurlanden claimt China dit gebied vrijwel geheel. De Australische verkenner bevond zich in het internationale luchtruim, maar volgens de betwiste Chinese claims was dat dus vlak bij het Chinese luchtruim.

Volgens de Australische luchtmacht schoot een Chinese straaljager type J-16 vlak naast het verkenningsvliegtuig vuurpijlen af, om daarna voor diens neus te blijven hangen om te ‘chaffen’. Bij deze afleidingstactiek worden aluminiumsnippers afgeschoten, die net als vuurpijlen voor misleidende signalen op andermans radar zorgen. De ‘chaff’ kwam deels in de motor van de P-8, die beschadigd raakte. Het toestel kwam veilig thuis.

Australië klaagde in februari over een Chinees marineschip dat in internationale wateren ver uit de buurt van China lasers op een Australisch verkenningsvliegtuig richtte. Dat werd opgevat als provocatie, omdat oorlogsschepen soms lasers gebruiken om te bepalen hoe ze een vliegtuig zullen neerhalen.

Bleef het boven Taiwan wel rustig?

Afgelopen weekend wel, maar daarvoor was het wekelijks prijs. Op 30 mei meldde Taiwan het grootste aantal Chinese straaljagers in de buurt van het Taiwanese luchtruim sinds januari, toen er 39 Chinese gevechtsvliegtuigen ten westen van Taiwan vlogen. Ditmaal moest de Taiwanese luchtmacht er dertig wegjagen.

Dat zijn kleine aantallen vergeleken met de ruim 800 vluchten die de Chinese luchtmacht begin oktober 2021 in enkele dagen rond Taiwan uitvoerde. Steeds als Taiwan iets doet dat Beijing niet zint gaan Chinese vliegtuigen rakelings langs het Taiwanese luchtruim. Zo leidden bezoeken van westerse regeringsfunctionarissen en een recente toezegging van de Amerikaanse president Joe Biden Taiwan militair bij te staan bij een Chinese aanval tot verhoogde inzet van de Chinese luchtmacht.

Loopt dit uit op ongelukken?

Boven de Zuid-Chinese Zee ging het in 2001 fout toen een Amerikaans verkenningstoestel en een Chinees gevechtsvliegtuig botsten, waarbij de Chinese piloot omkwam. Chinese piloten stonden destijds bekend als roekeloos en onervaren, maar het Chinese leger is inmiddels geprofessionaliseerd.

Westerse defensiespecialisten zien in de bijna-ongelukken een opzettelijk patroon van steeds agressievere tactieken waarmee het Chinese leger andere vliegtuigen in de buurt van China dwarszit, in de hoop dat de patrouilles zo lastig worden dat de Amerikanen en hun bondgenoten ermee stoppen.