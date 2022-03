Rakettest Noord-Korea maakt duidelijk dat risico op nucleaire crisis niet alleen in Oost-Europa ligt

Rakettest door Zuid-Korea op donderdag 24 maart 2022. Beeld AP

Zuid-Korea, waar net een nieuwe conservatieve president is gekozen die een hardere aanpak van Noord-Korea voorstaat, vuurde op zijn beurt raketten af. Dat is een zeldzame reactie, die volgens de goed ingevoerde website NK News voor het laatst te zien was in 2017, na de lancering door Noord-Korea van een intercontinentale langeafstandsraket, de Hwasong-15. Ook heeft Seoul installaties om aanvallen uit te voeren op de locaties die Noord-Korea voor raketlanceringen gebruikt in paraatheid gebracht, meldt de Zuid-Koreaanse defensietop.

Met deze rakettest zet Pyongyang een streep door een zelf opgelegd moratorium op testen met intercontinentale ballistische raketten (ICBM’s) en kernwapens. In 2017 stelde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dat in als teken van goede wil bij de inmiddels totaal vastgelopen onderhandelingen met de Verenigde Staten over de ontmanteling van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma.

Verder en hoger

De laatste gelanceerde ICBM voor het moratorium was de eerdergenoemde Hwasong-15, die in november 2017 zo’n 1.000 kilometer aflegde op een maximale hoogte van 4.000 kilometer. De raket van donderdag kwam iets verder en veel hoger: het projectiel legde volgens Zuid-Koreaanse defensiebronnen een afstand van 1.080 kilometer af en bereikte een hoogte van 6.200 kilometer, waarna het in zee terechtkwam in de buurt van het Noord-Japanse eiland Hokkaido.

Technisch onderzoek van brokstukken in Japanse wateren kan uitwijzen of het gaat om het oudere type Hwasong-15, maar dan met een beter raketaandrijvingssysteem, of dat het Noord-Korea voor het eerst gelukt is de gevreesde opvolger Hwasong-17 af te schieten. Deze monsterraket van 25 meter lang kan met meerdere kernkoppen worden bewapend. Met een bereik van 15.000 kilometer kan Hwasong-17 doelen in de Verenigde Staten treffen.

‘Onvergeeflijke daad van roekeloosheid’

Helemaal onverwachts kwam de raketlancering niet, want Noord-Korea heeft de afgelopen maanden al zeker elf keer raketten gelanceerd. Volgens Zuid-Koreaanse en Japanse defensiespecialisten zijn dat proeven om onderdelen van de Hwasong-17 te testen. Vandaar dat rekening werd gehouden dat een test met ICBM’s ophanden was.

De Japanse regering reageerde woedend. ‘Dit is een onvergeeflijke daad van roekeloosheid, een onacceptabele geweldsdaad’, aldus de Japanse premier Fumio Kishida vanuit Brussel. Daar schuift Kishida als Amerikaanse bondgenoot aan bij de Navo-top. In Brussel zijn alle ogen gericht op Rusland en Oekraïne, maar uitgerekend tijdens deze top maakt Noord-Korea duidelijk dat het risico op een nucleaire veiligheidscrisis in Oost-Azië voor de VS en de Aziatische bondgenoten onverminderd groot is.

‘De deur naar diplomatie is niet gesloten, maar Pyongyang moet onmiddellijk ophouden met zijn destabiliserende acties’, aldus een verklaring van het Witte Huis.