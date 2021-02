Raketten afgevuurd op Erbil, Amerikaanse legerbasis mogelijk doelwit

Rook boven Erbil, nadat de stad maandagavond is bestookt met meerdere raketten. Beeld REUTERS

Bij de aanval raakte wel een Amerikaanse militair gewond, aldus een zegsman van de internationale anti-IS-coalitie op Twitter. Verder kwam een burger om het leven die voor de troepenmacht werkte, en raakten vijf andere burgermedewerkers gewond. Ook twee burgers die niets met de basis te maken hebben raakten bij de aanval gewond.

De Amerikaanse minister Antony Blinken van Buitenlandse Zaken zei ‘woedend’ te zijn over de aanslag. ‘Ik heb contact opgenomen met de premier van de regionale regering van Koerdistan, Masrour Barzani, om het incident te bespreken en onze steun te betuigen voor alle inspanningen om de verantwoordelijken op te sporen en ter verantwoording te roepen’, zei Blinken in een verklaring.

Het is de eerste keer dat de binnenstad van Erbil door raketten is getroffen. Voormalig Iraaks minister van financiën Hoshyar Zebari twittert dat 5 Katjoesja-raketten zijn afgevuurd op Erbil. De aanval zou diplomatieke posten en een woonwijk hebben geraakt. Op videobeelden is te zien hoe een van de raketten neerkomt in een winkelstraat in Erbil, tussen het autoverkeer.

Koerdische media veronderstellen dat de aanval is uitgevoerd door Iraakse volksmilities die worden gesteund door Iran. Deze milities vormen een soort schaduwmacht in Irak. De Iraakse regering in Bagdad heeft moeite om de milities onder de duim te houden. De pro-Iraanse milities, en de politieke partij die hen vertegenwoordigt, willen dat de Amerikanen Irak verlaten.

Nederlandse bewaking op het vliegveld

Sinds een aantal weken zijn er bij de bewaking van het vliegveld ook 120 Nederlandse militairen betrokken. Volgens Defensie zijn zij allen ongedeerd. De 120 Nederlanders zijn verantwoordelijk voor de bewaking van personeel en materiaal in het binnenste gedeelte van het vliegveld. De ring daarom heen staat onder curatele van Amerikaanse troepen en de Koerden bewaken de buitenrand van het terrein. Daarom is het ook aan hen om te reageren op dit incident, aldus Defensie.

Voor Erbil geldt geen negatief reisadvies. Het is een van de veiligste en welvarendste steden van Irak. In 2020 vond hier desondanks ook al eens een raketaanval plaats. Dat was daags na de Amerikaanse liquidatie van de Iraanse generaal Qassem Soleimani op het vliegveld van Bagdad.