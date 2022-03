Raketinslag in slaapkamer Kyiv: wow, dit is geen raam, de hele muur is weg

Op de vijfde verdieping van een door een Russische raket zwaar beschadigde flat in Kyiv, trof de jonge fotograaf Mohammad Javas Abjoushak een bewoonster op haar slaapkamer.

Het begint met het beeld. Het begint altíjd met een beeld. Dat waar je oog aan blijft haken, terwijl je scrolt door de hoeveelheid foto’s van de dag, gekozen door verschillende nieuwsmedia. Hoeveel foto’s van de dag kun je hebben? Heel veel blijkbaar, en het moet gezegd: de meeste zijn ook echt opmerkelijk, zonder twijfel verdienen ze stuk voor stuk dat predicaat.

Maar meteen daarna komt het verhaal erachter. Het verhaal dat vertelt over degene die de foto maakte en over de omstandigheden waaronder die persoon opereerde. Al die elementen, plus dikwijls het toeval, bepalen wat wij vervolgens te zien krijgen wanneer we de krant opslaan of onze laptop openklappen. De meeste verhalen achter de foto’s uit het wereldnieuws krijg je nooit te horen, daar heeft niemand genoeg oren voor. Maar voor sommige verhalen, de verhalen achter de foto’s waaraan je oog blijft haken, is dankzij rubrieken als deze (ik zeg het eens en niet weer) ruimte.

Wow, de muur is weg

In eerste instantie waren het de kleuren. Het vrolijke bloemenzeil op de voorgrond, het roze op de muren, waardoor de hele kamer baadt in een weldadige gloed, nog versterkt door het knalblauw van de lucht boven Kyiv. En meteen daarna: wow, dat is helemaal geen raam, de hele muur is weg. Het langzame indalen van wat ik eigenlijk meteen wel registreerde (het lege kledingrek in het midden van de ruimte, het puin op de grond), maar niet kon geloven omdat het contrast te groot was: dat deze knusse kamer in Kyiv niet langer een kamer was, maar een curieuze kijkdoos. Onbewoonbaar verklaard door een Russische raket.

Klopt, bericht Mohammad Javad Abjoushak (24) even later monter via Instagram. De kamer bevond zich in een appartementencomplex in Podilsky, een wijk in het hart van de Oekraïense hoofdstad. Op 18 maart werd het complex verwoest. Abjoushak nam de trap naar de vijfde verdieping (‘geloof ik, het was in elk geval de bovenste’) en daar trof hij de bewoonster van het appartement. Ze was haar spullen aan het pakken en gaf hem toestemming om de slaapkamer te fotograferen.

Hier begint het verhaal achter deze foto van de dag, als het niet al vijf jaar geleden begon in Iran, waar Abjoushak vandaan komt en waar zijn familie nog steeds woont. Hij ging naar Kyiv om medicijnen te studeren en aangezien hij al vanaf zijn vijftiende fotografeert, bleef hij dat ernaast doen. Nu is dat het enige wat hij doet. Hij noemt zichzelf een fotojournalist.

Was hij bang, daar op die trap in het half ingestorte gebouw? ‘Het was gevaarlijk,’ antwoordt hij, maar zoals het een fotojournalist betaamt, nam hij het risico. Hij ziet het als zijn taak ‘om de waarheid te tonen en te laten zien wat hier gebeurt.’ Hij keek de kamer in, zag de blauwe lucht en het gat dat de gevel achterliet en wist meteen: ‘Hier kan ik een goeie foto van maken.’

Geen angst, maar gevaarlijk is het

Deze oorlog is moeilijk, schrijft Abjoushak. ‘Ik heb veel gezien in de negen jaar dat ik nu fotografeer, maar dit is echt het moeilijkste en gevaarlijkste van alles wat ik heb meegemaakt.’ Zijn ouders in Iran maken zich grote zorgen om hem. Zelf is hij niet bang, zegt hij, en hij stuurt een lachende smiley met een zweetdruppeltje, waarschijnlijk de meest doeltreffende omschrijving van zijn gemoedstoestand. De fotojournalist blijft in Kyiv. ‘Ik blijf om mijn werk te doen: vastleggen wat hier gebeurt.’

O ja, schrijft hij. Of ik aan de fotoredacteur van mijn krant wil doorgeven dat hij graag samenwerkt en beschikbaar is voor opdrachten. Zodat hij nog meer foto’s kan maken en nog meer verhalen kan vertellen. Bij deze.