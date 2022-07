Raketinslag doodt burgers in stadje bij Odesa

Een flatgebouw is beschadigd door een Russische raketaanval in het stadje Serhiivka nabij Odesa. Beeld Reuters

Rusland heeft het aantal raketaanvallen de laatste tijd fors opgevoerd. Alleen al de afgelopen week vuurden zware bommenwerpers meer dan 130 raketten af op diverse steden. De Russen deinzen er niet voor terug oude Sovjet-raketten van stal te halen die niet zo trefzeker zijn.

Burgerdoelwitten

Na Kyiv, Krementsjoek en Mykolajiv was vrijdag Serhiivka aan de beurt om bestookt te worden. Volgens Kyiv werden drie oude Kh-22-raketten afgevuurd, een type dat ook bij andere aanvallen is gebruikt. ‘Een terroristisch land vermoordt onze bevolking’, aldus staf-chef Andri Jermak van president Volodymyr Zelensky.

Eén dag voor de aanval had de Russische president Vladimir Poetin ontkend dat het leger doelbewust burgerdoelwitten onder vuur neemt. Hij reageerde op de luchtaanval maandag in Krementsjoek op een winkelcentrum; daarbij zijn achttien burgers gedood. Poetin wees erop dat het leger ‘moderne precisiewapens’ heeft om de aanvallen uit te voeren.

Op beelden van een bewakingscamera van maandag is een raket te zien die even later inslaat op een winkelcentrum in de Oekraïense stad Krementsjoek. De aanval kostte achttien burgers het leven. Beeld via REUTERS

Oekraïne is ervan overtuigd dat Moskou met deze raketaanvallen angst wil zaaien onder de bevolking. Maar de Oekraïense brigadier-generaal Oleksi Hromov nuanceerde dit beeld. Volgens hem proberen de Russen nog altijd belangrijke infrastructuur en militaire doelwitten te vernietigen, maar worden hierbij oude, minder trefzekere raketten gebruikt. Hij zei dat in de tweede helft van juni 202 raketten zijn afgeschoten, tegen 120 in de eerste twee weken, en dat 68 burgerdoelwitten zijn geraakt.

De raketbeschietingen onderstrepen opnieuw hoeveel problemen het Russische leger heeft om vanaf grote afstand trefzeker te zijn. Omdat zijn luchtmacht het Oekraïense luchtruim na vier maanden strijd nog altijd niet onder controle heeft, deinst Moskou ervoor terug op grote schaal gevechtsjagers in te zetten boven het slagveld.

Van veilige afstand

Met moderne kruisraketten, veilig afgevuurd vanaf onder andere oorlogsschepen in de Zwarte Zee, probeerde Rusland dit probleem tot voor kort op te lossen. Omdat inmiddels ongeveer 2.500 raketten zijn afgevuurd, dreigt er een tekort aan hightechwapens te ontstaan – reden waarom de Russen nu steeds meer moeten overschakelen op oudere, minder precieze raketten uit de Sovjet-tijd. Deze worden ook van een veilige afstand afgevuurd, boven Rusland, door onder meer strategische Toepolev-bommenwerpers.

De Russische piloten houden zich met hun Toepolevs veilig op in het Russische luchtruim nabij Oekraïne, onder andere boven de Kaspische Zee, en vuren dan hun raketten af. Kyiv zegt dat de bommenwerpers ook opereren vanaf een basis in buurland Belarus. De Toepolev-22 is een van de belangrijkste bommenwerpers van de Russische luchtmacht. Een van de voornaamste taken van het toestel is het uitvoeren van langeafstandsbombardementen, eventueel met kernwapens.

Kinderen staan op 19 juni bij een flatgebouw in de Oekraïense stad Tsjernihiv dat door raketaanvallen zwaar is beschadigd. Beeld AP

Onder de naar schatting 130 raketten die sinds vorige week werden afgeschoten, waren er veel van het type Kh-22. Dit is pikant omdat deze raket, die in de jaren zestig werd ontwikkeld, helemaal niet is bedoeld om militaire doelwitten op land te vernietigen. Met de Kh-22 wilde het Sovjet-leger onder andere de Amerikaanse vloot bestoken, in het bijzonder de vliegdekschepen.

Deze bijna 12 meter lange antischeepsraket heeft een bereik van naar schatting 600 kilometer en vliegt met een snelheid van vijf keer de snelheid van het geluid op een doelwit af. Nadat in mei voor het eerst een video was opgedoken waarin een Toepolev twee van deze oude raketten afvuurde, bevestigde het Britse ministerie van Defensie vorige maand de inzet van de Kh-22.

‘Deze raketten van 5.500 kilo waren in de eerste plaats bedoeld om vliegdekschepen te vernietigen met een kernkop’, aldus het Britse ministerie van Defensie. ‘Wanneer ze met een conventionele lading worden ingezet voor aanvallen op de grond, zijn ze zeer onnauwkeurig, wat kan leiden tot burgerslachtoffers en aanzienlijke nevenschade.’