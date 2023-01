Raketaanval op schoolgebouw in regio Donetsk, een minuut na de jaarwisseling, doodt Russische reservisten

Een Oekraïense soldaat schrijft ‘Gelukkig Nieuwjaar’ op een mortier die bedoeld is om Russische troepen in de regio Dontesk aan te vallen. Beeld Reuters

Volgens het Oekraïense leger zouden ongeveer vierhonderd Russische soldaten zijn gedood toen een technische hogeschool in Makijivka, een voorstad van Donetsk, door een Amerikaanse Himars-raket werd getroffen. Ook pro-Russische bloggers maakten op Telegram melding van een groot aantal slachtoffers, al zetten zij vraagtekens bij de Oekraïense bewering dat er vierhonderd militairen zouden zijn gedood.

Igor Girkin, die als voormalig militaire commandant van de separatisten in de Donbas in Nederland tot levenslang is veroordeeld voor zijn rol in het neerschieten van vlucht MH17, had het over ‘honderden’ doden en gewonden. Het Russische ministerie van Defensie meldde echter dat de aanval aan 63 militairen het leven heeft gekost. Kremlingezinde bloggers zeiden te verwachten dat het officiële aantal nog zal stijgen, omdat er ook veel gewonden zijn.

Onderkomen voor reservisten

De technische hogeschool diende als onderkomen voor reservisten die zijn opgeroepen na de ‘gedeeltelijke mobilisatie’ die president Vladimir Poetin eind september afkondigde. Op videobeelden is te zien dat een raket die precies een minuut na middernacht inslaat, het gebouw met de grond gelijkmaakt.

Russische defensie-bloggers noemden het een blunder zoveel soldaten in één gebouw onder te brengen. Zij wijzen erop dat het leger zijn munitie tegenwoordig verspreid opslaat, nadat de Oekraïners enkele grote munitiedepots hadden verwoest met de uiterst trefzekere Himars-raketten.

‘Je zou denken dat de legerleiding diezelfde aanpak zou volgen bij de legering van grote aantallen militairen’, klonk de kritiek op het pro-Russische Telegram-kanaal Operativnye svodki. ‘De incompetentie en het onvermogen om lessen te trekken uit de oorlog blijven een probleem.’

Ook de onderminister van Informatie van de door Rusland geannexeerde ‘Volksrepubliek Donetsk’ (DNR), Daniil Bezsonov, uitte kritiek op het besluit van de legerleiding de soldaten opeen te hopen in Makijivka.

De raketaanval duidt erop dat de Oekraïners informatie krijgen van sympathisanten in bezet gebied. Twee weken geleden voerden ze een aanval uit op het hotel in Donetsk waar de ultranationalistische Russische politicus Dmitri Rogozin zijn verjaardag vierde. Rogozin, voormalig hoofd van de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos en ooit ambassadeur van Rusland bij de Navo, raakte daarbij gewond.

Huurlingenleger Wagner ook ontevreden

De Russische legerleiding kreeg dit weekeinde ook flink kritiek van Jevgeni Prigozjin, de baas van het Russische huurlingenleger Wagner. Zijn troepen leveren momenteel zware gevechten bij de stad Bachmoet in de Donbas. Prigozjin gaf afgelopen weekeinde videobeelden vrij van een ontmoeting met Wagner-strijders die wegens munitietekorten felle kritiek uitten op Valeri Gerasimov, de stafchef van de Russische strijdkrachten.

Prigozjin, die zich meer en meer opstelt als een rivaal van het reguliere leger, sloot zich bij hun kritiek aan. Hij verzekerde dat Rusland de overwinning zal behalen. ‘Maar eerst moeten wij met de bureaucratie en de corruptie thuis afrekenen. Als we die overwonnen hebben, zegevieren we ook tegenover Oekraïne, de Navo en de wereld. Het enige probleem is dat die bureaucraten en corrupte figuren niet naar ons luisteren.’

Volgens de laatste cijfers van het Russische ministerie van Defensie zouden in totaal ongeveer zesduizend Russische militairen zijn omgekomen sinds het begin van de invasie in februari. De Verenigde Staten schatten het aantal doden en gewonden aan Russische zijde op zeker honderdduizend.