Raketaanval op Israël door Palestijnse militanten voedt vrees voor verdere escalatie

De Israëlische politie in de Oude Stad in Jeruzalem. In het paasweekend braken gevechten uit tussen de politie en Palestijnen, nadat een ultra-orthodoxe joodse groepering had opgeroepen om lammeren te offeren op de Tempelberg. Beeld AP

Het is voor het eerst sinds Oudejaarsavond dat Palestijnse militanten een raket hebben afgevuurd op Israël. De aanval volgt op een gewelddadige periode, met afgelopen vrijdag nog een urenlang gevecht tussen de oproerpolitie en Palestijnen bij de Al-Aqsamoskee in Jeruzalem. Vorig jaar mondden dergelijke rellen in Jeruzalem uit in een oorlog in de Gazastrook, waarbij meer dan tweehonderd doden vielen, het merendeel aan Palestijnse zijde.

Israël reageerde binnen enkele uren op de raket met luchtaanvallen op kampen van de militante groepering Hamas. Prominente leden van Hamas hadden dit weekend gewaarschuwd dat het handelen van de Israëlische politie bij de moskee in Jeruzalem gevolgen zou hebben. Geen van de Palestijnse groeperingen heeft de raketaanval opgeëist.

Dodelijke aanslagen

De spanningen begonnen vorige maand op te lopen na een reeks dodelijke aanslagen in Israël, die Hamas openlijk toejuichte. Het Israëlische leger reageerde met militaire invallen en arrestaties op de Westelijke Jordaanoever.

De vrees dat het geweld zou overslaan naar Jeruzalem, vooral omdat vrijdag de islamitische vastenmaand Ramadan zou samenvallen met het joodse Pesach en het christelijke Pasen, bleek gegrond. Een ultra-orthodoxe joodse groepering had opgeroepen om lammeren te offeren op de zowel voor moslims als Joden heilige Tempelberg, ondanks een verbod omdat moslims dit zouden opvatten als een zware religieuze provocatie. Hamas reageerde met de oproep om de Tempelberg te ‘beschermen’.

Duizenden Palestijnen gaven gehoor aan deze oproep. De ultra-orthodoxe joden kwamen uiteindelijk niet opdagen, de politie wel. Er braken gevechten uit die drie uur lang duurden, waarbij Palestijnen met vuurwerk en stenen gooiden en de politie rubberkogels, flitsgranaten en knuppels gebruikte. Zeker 152 Palestijnen en 8 agenten raakten gewond.

Oude Stad

Zondag raakten nog enkele mensen gewond toen bussen die reden naar de Oude Stad, het stadsdeel van Jeruzalem waar de Tempelberg staat, door Palestijnen werden bekogeld met stenen, aldus de Israëlische politie. Demonstranten bij de Al-Aqsamoskee hebben volgens de politie grote hoeveelheden stenen verzameld om Joodse bezoekers en agenten te bekogelen.

Palestijnen beschuldigen de politie van onacceptabele verstoringen van een heiligdom. Ze krijgen daarbij bijval van Jordanië, dat de Al-Aqsamoskee beheert. ‘Ik heb lof voor degenen die stenen gooien naar alle zionisten die de Al-Aqsamoskee ontheiligen’, aldus de Jordaanse premier Bisher al-Khasawneh in het parlement.

De Israëlische premier Naftali Bennett reageerde ontstemd op de woorden van zijn Jordaanse ambtsgenoot. Het zou volgens hem alleen maar meer geweld uitlokken in Jeruzalem. Wat de Israëlische regering betreft misbruiken Palestijnse demonstranten religieuze spanningen voor politieke doeleinden.

In een poging verdere escalatie te voorkomen hebben Amerikaanse diplomaten dit weekend telefonisch overlegd met Israëlische, Palestijnse en Arabische vertegenwoordigers, aldus het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.