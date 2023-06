Raket treft drukbezochte pizzeria in Kramatorsk: zeker 11 doden en 60 gewonden

Reddingswerkers en vrijwilligers na de raketinslag in een restaurant en verscheidene woonhuizen in Kramatorsk. Beeld AFP

Een van de twee raketten sloeg in in een bekend pizzarestaurant, een van de weinige horecagelegenheden in de stad die nog open zijn. Kramatorsk, een stad met voor de oorlog bijna 150 duizend inwoners, ligt op zo’n 40 kilometer afstand van de frontlinie bij Bachmoet en is geregeld doelwit van Russische beschietingen. Het restaurant was een bekend trefpunt voor bewoners, militairen, buitenlandse journalisten en hulpverleners, en is door de raketaanval volledig verwoest.

De tweede raket kwam terecht op woningen in Bilenke, ten noorden van Kramatorsk. Daar raakten vijf mensen gewond. In de wijde omgeving van de twee raketinslagen zijn door de schokgolf ramen gesneuveld. Volgens de Oekraïense procureur-generaal Andri Kostin zijn onder meer 18 flatgebouwen, 65 woonhuizen, 5 scholen, 2 kleuterscholen en een winkelcentrum beschadigd geraakt.

Reddingswerkers hebben een brand geblust die uitbrak in het pand en gingen met kranen aan de slag om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Er waren vier kinderen onder de doden, volgens Oekraïense autoriteiten, onder wie tweelingzussen van 14 jaar oud. Ook raakte een 8 maanden oude baby gewond.

De Nederlanders Franky van Hintum en Coen van Oosten zaten in het restaurant ten tijde van de inslag. De twee mannen reizen al ruim een jaar regelmatig naar Oekraïne om gratis friet en snacks uit te delen. Ze hadden net om de rekening gevraagd toen ze een ‘hele hele harde knal’ hoorden, aldus Van Hintum. Het gebouw stortte deels in. ‘Er klonk een hoop geschreeuw en er was aan alle kanten glas.’ Zelf kwamen ze er met een paar schrammen vanaf, maar een van hun auto’s is zwaar beschadigd.

De Belgische journalist Arnaud De Decker was kort voor de raketinslag aanwezig in het restaurant, evenals de Britse verslaggever Colin Freeman. Drie Colombianen van een pro-Oekraïense organisatie uit Latijns-Amerika dineerden er met de Oekraïense schrijfster Victoria Amelina en raakten lichtgewond. Hun organisatie meldde aanvankelijk dat Amelina een hoofdwond had opgelopen en in kritieke toestand verkeerde, maar verwijderde dat bericht later.

Het Russische leger voerde de aanval uit met Iskander-ballistische raketten. Die kunnen doelen raken met een nauwkeurigheid van 30 tot 70 meter, of 5 tot 7 meter als ze zijn uitgerust met een doelzoeker. Voor zover bekend bevonden zich in de omgeving van het restaurant geen militaire doelen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky reageerde dinsdagavond op de raketaanval. ‘Elke terreurdaad bewijst keer op keer voor ons en voor de hele wereld dat Rusland maar één ding verdient als resultaat van alles wat het heeft gedaan: een nederlaag en een tribunaal, eerlijke en rechtmatige berechting van alle Russische moordenaars en terroristen.’

Gevraagd naar de raketaanval op Kramatorsk zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov dat Rusland geen burgerdoelen aanvalt, een bewering die de Russische regering ondanks overvloedig bewijs voor het tegendeel blijft herhalen. ‘Aanvallen worden uitgevoerd op objecten die op de een of andere manier te maken hebben met militaire infrastructuur’, aldus Peskov. Olga Skabejeva, een televisiepresentator met nauwe banden met het Kremlin, zei: ‘De raketten waren gericht op instructeurs van de Navo en het doel van de aanval is bereikt.’