Raken de Russische raketten al op?

Een Oekraïense vrouw wordt geëvacueerd uit haar appartement in de zuidelijke stad Mykolaiv, eerder in november. Russische raketaanvallen verwoestten een appartementencomplex. Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Raken de raketten van het Russische leger niet langzamerhand op?

De Oekraïense overheid heeft al enkele keren gesuggereerd dat het Russische leger gestaag door zijn wapenarsenaal heen raakt. Vooral de hoogwaardige raketten, zoals de korteafstandsraket Iskander, zouden inmiddels bijna op zijn. Deze week nog publiceerde de Oekraïense minister van Defensie Reznikov een staatje waaruit zou blijken dat er van de 948 Iskanderraketten nog maar 119 over zijn.

De Russen kunnen maar moeilijk nieuwe raketten produceren; door de internationale boycot is de benodigde elektronica niet beschikbaar. Daardoor zou het Russische leger meer traditionele en minder nauwkeurige raketten gaan inzetten, is de boodschap van Reznikov.

Zoals zoveel oorlogsgegevens zijn ook deze cijfers met grote onzekerheid omgeven. De Russen zelf maken uiteraard niets bekend over hun wapenvoorraden, en er is geen onafhankelijke informatie beschikbaar. Veiligheidsdiensten zullen een beter beeld hebben, maar zwijgen hierover.

Reznikovs rakettenlijstje laat echter ook zien dat zelfs volgens Oekraïne het Russische leger nog ruimschoots voldoende raketten achter de hand heeft. Van de oude landraket S-300 liggen er nog zo’n 7.000 stuks klaar. Van de raketten die vanuit een vliegtuig worden afgeschoten zou een groter deel van de voorraad zijn gebruikt, aldus de Oekraïense cijfers.

Of raketten daadwerkelijk worden ingezet, hangt ook af van andere factoren, reageert voormalig commandant van de landstrijdkrachten Mart de Kruif op de Oekraïense cijfers. Voor raketten die vanuit vliegtuigen worden afgeschoten moeten er bijvoorbeeld genoeg piloten en vliegtuigen beschikbaar zijn. ‘De bottomline is echter dat Rusland op korte termijn genoeg wapens heeft om de strategische campagne tegen het energiesysteem van Oekraïne te handhaven.’

Hoeveel raketten heeft het Russische leger inmiddels afgevuurd?

Sinds de geslaagde Oekraïense aanval op de Krimbrug op 8 oktober heeft het Russische leger het aantal raketaanvallen op Oekraïense steden en energie-installaties flink opgevoerd. Woensdag was er voor de twaalfde keer een grootscheepse aanval. Daarbij werden naar schatting 70 raketten afgeschoten, waarvan het Oekraïense leger er naar eigen zeggen 51 heeft weten te onderscheppen.

Een week eerder voerden de Russen de grootste raketaanval uit sinds het begin van de oorlog. Op 15 november werden ruim 100 raketten afgevuurd; de Oekraïense luchtmacht onderschepte 75 raketten en 10 Shahed-136 drones. De Oekraïners worden hierin bijgestaan door de Verenigde Staten. Het door de VS geleverde luchtafweersysteem heeft een ‘slagingspercentage van 100 procent’, aldus Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin. Maar de Oekraïners moeten ook andere minder succesvolle afweersystemen gebruiken.

Sinds 8 oktober hebben de Russen in twaalf aanvalsgolven in totaal 360 raketten afgevuurd, blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant op basis van publicaties door het Institute for the Study of War (ISW), een Amerikaanse denktank, en berichtgeving van de Oekraïense strijdkrachten. Met luchtverdediging wist het Oekraïense leger een aanzienlijk deel – ruim 70 procent – van de raketten onschadelijk te maken. Dat betekent dat 104 raketten niet werden tegengehouden.

Het aantal onschadelijk gemaakte raketten is de afgelopen weken vrij constant. Het Oekraïense leger slaagt er niet in om meer aanvallen af te weren, maar het lukt de Russen ook vaak niet de luchtafweer te omzeilen. De drones zijn voor Oekraïne makkelijker te onderscheppen. Van de 142 drones die het ISW heeft geteld, wist het Oekraïense leger 85 procent uit de lucht te krijgen.

Wat willen de Russen bereiken met het spervuur? Wat zijn de doelwitten?

De aanvallen van het Russische leger met raketten zijn vooral gericht op de kritieke infrastructuur. Het doel lijkt vooral om de burgerbevolking te demoraliseren. De uitval van nutsvoorzieningen heeft geen direct militair belang, maar moet vooral het leven van burgers moeilijker maken, zeker nu de winter in aantocht is.

Vooral energiecentrales zijn het doelwit van de aanvallen. Alle vijftien energiecentrales zijn inmiddels al een keer getroffen. Een deel is volledig uitgevallen, ruwweg de helft van de centrales heeft de productie na een aanval tot nu toe telkens weer op weten te starten. Ook alle nog werkende kerncentrales zijn woensdag tijdelijk afgeschakeld van het stroomnet, waardoor nu nog grotere delen van Oekraïne kampen met stroomuitval.

Naast de aanvallen met hoogwaardige raketten zet het Russische leger ook drones in. De Iraanse drones zijn vaak gericht op grote steden. Volgens de experts van het ISW is het militair effect van deze wapens relatief klein, maar kunnen ze wel leiden tot veel burgerdoden en -gewonden, en grote schade aan de civiele infrastructuur. Op deze manier wordt de bevolking angst aangejaagd.

Op de kaart van Acled, een instantie die cijfers verzamelt over conflicten in de wereld, is te zien dat de raketten en drones het hele land bestrijken. Vooral grote steden als Kyiv en Lviv worden geraakt, maar ook in Vinnytsja en Poltava komt de bommenregen neer.

Maar of het bombarderen van burgerdoelen en infrastructuur voor het verloop van de oorlog veel effect heeft, waagt oud-generaal De Kruif te betwijfelen. ‘De wil breken van een tegenstander door van afstand massaal geweld te gebruiken is zelden effectief gebleken – zie de raketten van Duitsland in WO II en de bombardementen van de VS in Noord-Vietnam.’