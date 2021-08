Raffaele Imperiale: van handelaar in mineraalwater tot internationale drugshandelaar

Een ongedateerde foto van Raffaele Imperiale. Beeld AP

De eerste keer dat de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale wereldwijd het nieuws haalde, was in 2016. Toen vond de Italiaanse politie in een kluis in een klein huisje vlak bij Napels twee Van Gogh-schilderijen die in 2002 in Amsterdam waren gestolen. Het huis is van Imperiale. Afgelopen week werd de op een na meest gezochte maffioso van Italië opgepakt in Dubai en was hij opnieuw wereldnieuws.

De 46-jarige Raffaele Imperiale staat sinds 2106 op de lijst van meest gezochte misdadigers voor grootschalige internationale drugshandel. Twee jaar later was hij nog steeds spoorloos, maar werd hij in Italië wel bij verstek veroordeeld tot 18 jaar cel. Het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken roemde na de arrestatie afgelopen week de internationale samenwerking bij het opsporen en oppakken van dit maffiakopstuk. Niet duidelijk is of Nederland daarbij een rol heeft gespeeld.

Imperiale legde halverwege de jaren negentig de basis voor zijn misdaadimperium in Amsterdam. Hij deed dat zoals veel criminelen onder een legale dekmantel. In de Kamer van Koophandel is nog steeds terug te vinden dat hij in 1996 de ‘coffeeshop annex broodjeszaak’ Rock-Land bestierde, aan de Raadhuisstraat. Die tent had hij overgenomen van zijn broer Sami, die volgens Italiaanse media dat jaar overleed. Ook zijn toenmalige woonadres staat er nog bij, een onopvallend flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp.

Handel in mineraalwater

In hun boek Maffia Paradijs uit 2017 beschrijven journalisten Koen Voskuil en Stan de Jong hoe Imperiale langzaam opklom in het criminele milieu en een grote cocaïnespeler werd. Geboren als zoon van een bouwondernemer uit Castellammare di Stabia waagt hij zich eerst aan de handel in wijn en mineraalwater, voor hij in de drugshandel belandt. Naast de coffeeshop heeft Imperiale, geheel volgens het cliché, een Italiaans restaurant in Amsterdam, waar ook nog eens kwaliteit wordt geserveerd. De tent krijgt in 2002 een 9 van toenmalig culinair recensent Johannes van Dam.

In het boek is te lezen hoe Imperiale in Amsterdam zakelijke banden sluit met andere criminelen en zo in de xtc- en cocaïnehandel terechtkomt. Na Nederland wijkt hij uit naar Spanje, om vervolgens van Dubai zijn uitvalsbasis te maken.

Als de Italiaanse justitie in 2016 de jacht op Imperiale intensiveert, vinden ze bij een inval in zijn geboorteplaatsje in een kluis de twee schilderijen van Van Gogh die in 2002 gestolen waren. In augustus dat jaar schrijft Imperiale via zijn advocaat een schuldbekentenis van zes kantjes aan justitie, in de hoop het onderzoek en de latere strafeisen wat te dempen. In de brief, zo schrijft de Italiaanse krant La Repubblica in oktober 2016, erkent hij de handel in cocaïne en biedt hij allerlei spullen aan die hij daarmee verdiend heeft en die ten goede kunnen komen aan de gemeenschap: dertien villa’s hier, tien daar, een berg met een boerderij erop en exact tien luxe auto’s, ‘voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad’.

Over de twee gevonden schilderijen - Zeegezicht bij Scheveningen uit 1882 en Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen uit 1884-’85 – schrijft de advocaat van Imperiale dat de maffiabaas er in totaal vijf miljoen euro voor heeft betaald, in vijf porties.

Met gezin in Dubai

Ondanks zijn schuldbekentenis verdwijnt Imperiale niet in de gevangenis. Hij zit met zijn gezin in Dubai, waarmee Italië op dat moment geen uitleveringsverdrag heeft. Begin dit jaar zegt hij in een interview met een krant uit Napels dat hij met de diefstal van de schilderijen niets te maken had. Hij kreeg gewoon de aanbieding rechtstreeks van een van de twee Nederlandse dieven om die schilderijen te kopen. Die dief, Henk B., had hij ontmoet in zijn coffeeshop, staat in het boek Maffia Paradijs, waarvan B. een vaste bezoeker was. En als ‘kunstliefhebber’ met bovendien diepe zakken had hij het aanbod enthousiast geaccepteerd, zo zegt Imperiale in het zeldzame interview.

In 2109 maakt de Nederlandse politie bekend dat ze vermoeden dat Imperiale in Dubai nieuwe zakelijke verbanden is aangegaan, met Ridouan T. en Richard R., bekend als Rico de Chileen. De samenwerking zou onder meer blijken uit ontsleutelde PGP-berichten. Daarin spraken ze onder meer over de prijs van cocaïne en transporten. Ook heeft de Nederlandse politie in 2019 Amerikaanse informatie ontvangen over de bruiloft van een beruchte Ierse gangster in Dubai, waarbij onder anderen Imperiale en de Bosnische, maar in Brabant opgegroeide crimineel Edin G. gespot zijn als feestvierders, schrijft het AD.

Maar dat jaar verandert de houding van Dubai ten aanzien van criminelen. Jarenlang konden ze vrijwel ongestoord hun gang gaan in het emiraat, en waanden ze zich er onaantastbaar. Criminelen uitleveren? Dat deed Dubai eigenlijk niet. Tot T. in december 2019 wordt opgepakt, mishandeld en vrij rap op het vliegtuig naar Nederland gezet. Dat overkomt vervolgens veel meer criminelen.

Vorige week was Raffaele Imperiale aan de beurt. Hij zit nog vast in de woestijnstad, wachtend op zijn uitlevering aan Italië.