Radovan Karadzic, politiek verantwoordelijk voor Srebrenica, wordt overgeplaatst van Nederland naar Verenigd Koninkrijk

Karadzic werd in 2016 veroordeeld tot veertig jaar celstraf. Het door hem ingestelde hoger beroep leverde in 2019 een zwaardere straf op: levenslang. Beeld ANP

Tot dusver werd Karadzic, die in 2019 door het Joegoslaviëtribunaal in hoger beroep werd veroordeeld tot levenslang, vastgehouden in een cel van de Verenigde Naties in Scheveningen. Volgens The Guardian heeft het Verenigd Koninkrijk zelf aangeboden hem over te nemen. ‘Radovan Karadzic is een van de weinigen die schuldig is bevonden aan genocide’, schrijft buitenlandminister Dominic Raab op Twitter. Met het besluit laat het Verenigd Koninkrijk zien ‘de dertigjarige najaging van gerechtigheid voor deze gruwelijke misdaden’ te ondersteunen, verklaart hij.

Radovan Karadžić is one of the few people to have been found guilty of genocide. Britain has supported the 30 year pursuit of justice for these heinous crimeshttps://t.co/A620S92x1f — Dominic Raab (@DominicRaab) 12 mei 2021

Karadzic was een hoofdrolspeler in de Joegoslavische burgeroorlog, die van 1991 tot 2001 over de Balkan woekerde. In de jaren na de dood van dictator Tito borrelde het nationalisme in verschillende regio’s van het toenmalige land op. In navolging van Slovenië en Kroatië verklaarde Bosnië-Herzegovina in 1992 zichzelf onafhankelijk van Belgrado, na een referendum onder de overwegend Kroatisch-Bosnische en islamitisch-Bosnische gedeelten van de bevolking. De Serven in Bosnië, die dat referendum boycotten, voerden bloedig verzet, onder leiding van Karadzic.

Bloedbad

Bij de Val van Srebrenica, waarin in 1995 zevenduizend moslimmannen werden vermoord door Servisch-Bosnische troepen, kwam dit bij uitstek tot uiting. Het bloedbad wordt gezien als een van de ergste daden van genocide in Europa na de Tweede Wereldoorlog en was niet te voorkomen door de daar gelegerde Nederlandse VN-militairen van Dutchbat III. Karadzic was de politieke baas van Ratko Mladic, de generaal die voornamelijk door zijn optreden aldaar ‘de slager van de Balkan’ wordt genoemd.

Ook de bijna vierjarige Belegering van Sarajevo is het Verenigd Koninkrijk niet vergeten, schrijft Raab. Volgens het Joegoslaviëtribunaal is Karadzic met betrekking daartoe verantwoordelijk voor het overlijden van ongeveer tienduizend Bosnische burgers.

De voormalig politiek leider tekent om veiligheidsredenen bezwaar aan tegen zijn overplaatsing, zegt zijn advocaat tegen The Guardian. De Servische oorlogsmisdaden in Bosnië-Herzegovina liggen nog steeds gevoelig bij Europese moslimgemeenschappen. De advocaat van Karadzic wijst onder meer op het lot van de Servische generaal Radislav Krstic, die in 2004 in de gevangenis van Wakefield werd aangevallen door drie islamitische mannen. Om de veiligheid van Karadzic te beschermen, maakt het Verenigd Koninkrijk niet bekend waar hij wordt opgesloten.

In 2008 werd Karadzic in Belgrado opgepakt, waarna hij oorspronkelijk door het tribunaal veroordeeld werd tot veertig jaar celstraf. Het door hem ingestelde hoger beroep leverde in 2019 een zwaardere straf op: levenslange detentie. Het Verenigd Koninkrijk neemt de kosten van zijn hechtenis over, maar bepaalt niet of Karadzic ooit nog vrijkomt. De zeggenschap daarover blijft in handen van de VN.