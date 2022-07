Radiozender Kink dwingt via rechter herverdeling van radiofrequenties af

Deejay Tim op het Broek van Kink in de studio van de jonge radiozender. Beeld ANP

De huidige zendvergunningen zouden eigenlijk op 31 augustus 2022 aflopen. Radionieuwkomer Kink, dat in 2019 werd opgericht en voorlopig alleen via internet en het digitale DAB+ uitzendt, hoopte een FM-frequentie te bemachtigen.

Het kabinet besloot eerder dit jaar echter tot een ‘noodverlenging’ van de bestaande vergunningen, zodat radiozenders zouden kunnen herstellen van de in coronatijd misgelopen advertentie-inkomsten. Kink betwijfelde hoe serieus die coronaschade was, en stelde dat de noodverlenging disproportioneel is.

De rechtbank ging daarin mee: het ministerie heeft onvoldoende bewezen dat de verlenging financieel noodzakelijk is voor de radiozenders. Op basis van eerder onderzoek naar de financiële situatie van de zenders besloot toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer om de vergunningen niet te verlengen.

Na een lobby van radiozenders en een aangenomen motie in de Tweede Kamer bond Keijzer in en besloot ze alsnog tot een verlenging van drie jaar. De rechtbank wijst erop dat het onderzoek naar de financiële positie van de zenders toen al een jaar oud was, en er ‘duidelijke aanwijzingen’ waren dat ze er inmiddels beter voor stonden.

Digitalisering

Voor de rechtbank weegt ook zwaar dat het al de derde verlenging zou zijn, en dat de frequenties sinds 2003 niet zijn herverdeeld. In 2013 en 2017 vonden geen veilingen plaats omdat radiozenders toen, mede op aandringen van het ministerie, aanzienlijke investeringen moesten doen in digitalisering.

Het ministerie krijgt daarom een jaar de tijd om de radiofrequenties opnieuw te verdelen. Dat kan via een veiling, maar de wet biedt volgens de rechtbank ook andere mogelijkheden. In de tussentijd komt er alsnog een ‘noodverlenging’, maar dan van een jaar. Vanaf september 2023 moet de nieuwe verdeling dus van kracht zijn.

Het is nog niet zeker dat de zender Kink dan ook een plekje zal hebben. Toch is algemeen directeur Jan Hoogesteijn van Kink ‘blij en opgetogen dat de rechter ons gelijk heeft gegeven en onze argumenten gehoord zijn’. De uitspraak zal volgens hem de markt openbreken: ‘Een aantal radiopartijen maakt nu de dienst uit op de FM. Ik denk dat het voor de luisteraars goed is dat de radiomarkt wordt opgefrist.’

In de rest van de radiomarkt zijn de reacties verdeeld. Talpa, waar onder andere Radio 538, Sky Radio en Radio Veronica onder vallen, zegt ‘teleurgesteld’ te zijn en beraadt zich op ‘nadere stappen’. BNR Nieuwsradio overweegt hetzelfde te doen. Qmusic, dat Kink steunde in de rechtszaak, kan goed leven met de uitspraak en stelt dat ‘een veiling, mits zorgvuldig voorbereid, het juiste besluit is voor een gezonde radiomarkt’.