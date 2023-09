Radiolandschap op de schop: deze zenders zijn nieuw – en deze verdwijnen juist

De lancering van radiostation Joe donderdag. Tijdens de presentatie werd ook het 18-jarig jubileum van Qmusic gevierd. Beeld Ramon van Flymen / ANP

Waarom gaat het Nederlandse radiolandschap op de schop?

De herverdeling van de commerciële FM-frequenties is het gevolg van een veiling die twee maanden geleden plaatsvond. Naast de vijf publieke radiozenders (NPO Radio 1, Radio 2, 3FM, Klassiek en FunX) is in de Nederlandse ether slechts ruimte voor negen frequenties. Aan de verdeling hiervan was sinds 2003 niets meer veranderd.

De veiling, georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken, moest nieuwkomers een kans geven toe te treden tot de lucratieve FM-markt. Andere zenders kunnen wel via internet of DAB+ uitzenden, maar ongeveer de helft van de radioluisteraars stemt nog altijd af via FM. Uitzenden via een FM-frequentie leidt daarom tot hogere advertentie-inkomsten.

Welke nieuwe radiozenders kunnen we verwachten?

DPG Media, dat met QMusic al de grootste zender van Nederland in handen heeft, veroverde bij de veiling een tweede frequentie. Donderdagavond maakte het mediabedrijf bekend dat zender Joe dat gaatje gaat vullen (103.8 104.1 FM). Deze zender richt zich met muziek uit de jaren zeventig, tachtig en negentig op de wat oudere doelgroepen.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Eind dit jaar gaat ook Radio4All de lucht in (90.5/90.7 FM). Deze nieuwe zender zou al vanaf vrijdag mogen uitzenden, maar kreeg de organisatie niet op tijd op orde. In eerste instantie wilde het station zich richten op financieel nieuws, maar die insteek heeft het inmiddels losgelaten. Radiozenders kunnen zich met ideeën bij de zender melden. ‘We staan open voor alles’, zei radio-dj Giel Beelen, die als creatief directeur bij Radio4All betrokken is, tegen persbureau ANP.

Welke radiozenders veranderen van frequentie?

Twee commerciële radiozenders die al over een FM-frequentie beschikten, zijn per 1 september op een andere plek in de ether terug te vinden. Talpa’s Radio 10 neemt de frequentie van Veronica over (103.0/103.2 FM). Dit betekent niet dat Veronica niet meer te horen is: deze zender krijgt de frequentie waarop Slam! uitzond (91,1/95.2 FM).

Welke radiozenders verdwijnen?

Slam! en Sublime waren bij de veiling van begin juli de grote verliezers. De muziekzenders, beide in handen van het Belgische Mediahuis, verloren hun landelijke FM-frequentie. De zenders zijn nog wel te beluisteren via internet en DAB+. In de Randstad heeft Slam! daarnaast nog een regionale FM-frequentie in handen, waardoor luisteraars daar de zender ook via een oud radiotoestel kunnen blijven beluisteren.

Om het leed voor zijn trouwe luisteraars te verwachten, kwam Sublime overigens met een ludieke actie. Op het kantoor in Amsterdam konden fans donderdagmiddag hun FM-autoradio gratis inwisselen voor een nieuwer model dat ook DAB+-zenders kan ontvangen. Zo hoopt de zender Nederlandse funk-, soul- en jazzliefhebbers langer aan zich te binden.