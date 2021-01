Radicale prediker en jihadleider vrijgelaten in Indonesië

Gevangenisbewakers bij de toegangspoort van de Gunung Sindur gevangenis in Jakarta, terwijl de ambulance met daarin de radicale prediker Abu Bakar Bashir komt aanrijden om hem naar buiten te brengen. Beeld AFP

De nu 82-jarige prediker Bashir wilde de sharia (de islamitische wet) invoeren in Indonesië, het grootste moslimland ter wereld. Hij stond bekend als de jihadleider van Zuidoost-Azië en is de geestelijk leider van de verboden Jemaah Islamiyah (JI), die zich de al-Qaeda van Atjeh noemde. In 2011 werd Bashir schuldig bevonden aan het financieren van een trainingskamp voor terroristen en veroordeeld tot 15 jaar opsluiting. Na een aantal strafverminderingen heeft hij nu zijn straf uitgezeten.

Volgens de Indonesische politie pleegde JI in 2002 de aanslag op Bali. Daarbij kwamen 202 mensen om het leven, vooral westerse toeristen. Bashir wordt ook genoemd in verband met aanslagen op kerken in 2000 en het Marriott hotel in Jakarta in 2003.

Bij de bomaanslag op Bali werden 88 Australiërs gedood. De Australische minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne zei deze week dat Indonesië erop moet toezien dat Bashir niet meer tot geweld aanzet. Volgens de Indonesische autoriteiten gaat Bashir nu een deradicalisatieprogramma volgen.