Radicale polemist Eric Zemmour officieel kandidaat Franse presidentsverkiezingen

Presidentskandidaat Eric Zemmour, vorige week vrijdag op bezoek in Marseille, een stad die hij beschreef als 'uiteengevallen door immigratie'. De vrouw voor hem stak eerder haar middelvinger naar hem op. Beeld AFP

Al maandenlang was de vraag niet meer óf, maar wanneer Eric Zemmour zich kandidaat zou stellen voor de Franse presidentsverkiezingen in april volgend jaar. De schrijver, polemist en tv-persoonlijkheid domineert het politieke debat met zijn radicale en provocerende taal waarmee hij voortdurend de schijnwerpers op zich gericht weet te krijgen.

Zijn voornaamste doelwitten: migranten en de islam. Volgens Zemmour dreigen zij Frankrijk te vernietigen, waarbij hij de theorie van de ‘Grand Remplacement’ (grote vervanging) propageert – de idee dat migranten de autochtone Franse bevolking zullen overnemen. Frankrijk moet volgens hem daarom zowel legale als illegale migratie volledig een halt toe roepen. Ouders mogen niet langer islamitische namen geven aan hun kinderen. ‘U hebt het land niet verlaten, maar het lijkt alsof het land u heeft verlaten’, zegt hij in de videoboodschap.

Eerste campagnebijeenkomst

Zemmours harde polariserende uitspraken leverden hem al twee keer een veroordeling op voor discriminatie en haatzaaien. Onlangs stond hij opnieuw terecht voor aanzetten tot rassenhaat nadat hij alleenstaande minderjarige migranten op televisiezender CNews ‘dieven, moordenaars, verkrachters’ had genoemd die ‘we moeten terugsturen’. De uitspraak wordt nog verwacht.

Als politieke nieuwkomer maakte Zemmour een razendsnelle opmars in de peilingen, waarbij hij zelfs Marine Le Pen van Rassemblement National voorbij wist te streven – zij was lange tijd de gedoodverfde rivaal van president Macron in de tweede ronde van de verkiezingen. Zemmour hoopt kiezers van rechts en extreem-rechts te verenigen, waarmee hij zowel bij Le Pen als bij Les Républicains stemmen wegtrekt. Maar de afgelopen dagen lijkt hij momentum te verliezen. Hij zakt terug in de peilingen, die nu opnieuw een tweede ronde tussen Macron en Le Pen voorspellen.

De officiële aankondiging zou zijn kandidatuur een nieuwe boost moeten geven. Aanstaande zondag vindt de eerste campagnebijeenkomst van Zemmour plaats in Zénith in Parijs, waar ruimte is voor 6.800 toeschouwers. De Franse vakbond CGT en de antifascistische beweging La Jeune Garde hebben voor diezelfde middag een tegendemonstratie aangekondigd in de hoofdstad.