‘Radicale omslag nodig om droogte Noord-Brabant aan te pakken’

Een boer in Megen bewerkt zijn droge land. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat blijkt uit het rapport Zonder water, geen later dat de onafhankelijke Adviescommissie Droogte donderdag presenteerde. Vooral de snelle daling van het grondwaterpeil is een groot probleem. De droge zomers als gevolg van klimaatverandering en de grotere vraag naar water door bevolkingsgroei en intensieve landbouw leiden tot steeds meer druk op de watervoorraad.

De commissie adviseert daarom een ‘radicale omslag’ in het waterbeheer. Landbouw, bedrijven en burgers moeten fors minder grondwater verbruiken. Boeren moeten vaker water hergebruiken en drinkwaterbedrijven zullen sommige putten moeten sluiten om verdere verdroging van de grond te voorkomen. In plaats daarvan zouden ze met speciale zuiveringstechnieken zeewater drinkbaar kunnen maken. Ook een prijsprikkel in de vorm van een prijsverhoging van leidingwater voor grootverbruikers kan helpen om het waterverbruik flink terug te dringen.

Infiltratiegebieden

Om het waterpeil tegen 2040 weer op een goed niveau te krijgen moet er 100 miljoen kubieke meter per jaar minder water uit de grond worden gehaald. Daarnaast is het nodig dat er jaarlijks 100 tot 150 miljoen kuub water extra in de grond terecht komt. Dat kan bijvoorbeeld door de aanleg van speciale infiltratiegebieden.

Als er niks gebeurt, komt de drinkwatervoorziening en de bewatering van landbouwgrond in de knel, waarschuwt de commissie. Ook dreigen natuurgebieden te verdrogen, met grote gevolgen voor het landschap en de biodiversiteit. Omdat de droogte een terugkerend fenomeen is en het waterpeil sneller daalt, moet er snel worden ingegrepen. ‘Ondernemen we nu geen actie, dan wordt de opgave, met alle risico’s van dien, alleen maar groter.’

De waterschapsbesturen, verantwoordelijk voor het waterbeheer, laten weten aan de slag te gaan met de aanbevelingen in het rapport. ‘Het is fijn dat de commissie concrete adviezen heeft geformuleerd’, aldus Kees Jan de Vet, dijkgraaf bij Brabantse Delta. Het is nog onduidelijk welke maatregelen daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht.

Uitzonderlijke maatregelen

De commissie, onder leiding van oud-minister Melanie Maas Geesteranus, werd vorig jaar in het leven geroepen na drie uiterst droge zomers in Noord-Brabant. Dit jaar was het opnieuw zeer droog in de provincie waardoor de waterschappen uitzonderlijke maatregelen moesten nemen. Om de zakkende grondwaterstanden aan te pakken mochten inwoners en bedrijven tijdelijk geen water uit sloten, beken en rivieren gebruiken. Dat had vooral gevolgen voor boeren die oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen.

Noord-Brabant is niet de enige Nederlandse provincie die kampt met structurele droogte. En hoewel de adviezen specifiek voor de provincie zijn geschreven, gaan ze volgens de commissie ook grotendeels op voor andere droge gebieden. Zo zijn er parallellen met Gelderland, Overijssel en Limburg, net als Noord-Brabant hooggelegen zandgronden met vergelijkbare structurele droogteproblematiek.

Dit jaar zijn ook al enkele landelijke maatregelen genomen om de droogte aan te pakken. Zo verhoogde Rijkswaterstaat het waterpeil in het Marker- en IJsselmeer tijdelijk met vijf centimeter om het gebrek aan regen en de geringe aanvoer van rivieren te compenseren. Voor veel hoger gelegen droge gebieden, zoals Noord-Brabant, biedt dat echter geen oplossing omdat het water daar door het hoogteverschil niet via beken en rivieren kan komen.

