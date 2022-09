Radicale neoliberaal Liz Truss is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk

Liz Truss tijdens de laatste Tory-leiderschapsbijeenkomsten in de Wembley Arena. Beeld AFP

In het Queen Elizabeth II Centre maakte fractiebaas Graham Brady bekend dat Truss 81.326 stemmen had gekregen van de partijleden, ruim 20 duizend meer dan haar rivaal Sunak. Het komt neer op 57,4 procent van de stemmen, minder dan de 66,4 van Johnson in 2019. Bij het accepteren van het leiderschap uitte ze warme woorden richting haar voorganger Boris Johnson, die zijn laatste volle werkdag doorbrengt in het buitenverblijf Chequers. ‘Boris, je hebt Brexit bewerkstelligd, Jeremy Corbyn verpletterd, het vaccin geleverd en je hebt je verweerd tegen Poetin.’

De uitslag was geen verrassing: Truss liep al weken ver voor in de peilingen onder de achterban, die bestaat uit meer dan 170.000 leden. Ze wordt gezien als een vaandeldrager van het thatcherisme, zeker gezien haar radicale en neoliberale visie in economisch opzicht. In haar korte acceptatietoespraak benadrukte ze het geloof van haar partij in ‘vrijheid, de mogelijkheid je leven zelf in te kunnen richten, lage belastingen en het nemen van je persoonlijke verantwoordelijkheid'.

Met Truss krijgen de Britten, na Margaret Thatcher en Theresa May, hun derde vrouwelijke premier. Bij met name de wat oudere Tories bleek Truss beter te liggen dan haar tegenstrever Sunak, die werd gezien als vertegenwoordiger van de gevestigde orde. Bovendien werd hem verweten Johnson een mes in zijn rug te hebben gestoken. De zege van Truss, een Oxford-alumnus die als accountant voor Shell heeft gewerkt en als directrice bij een telecombedrijf, is een zege van de neoliberale Brexiteers.

In The Sunday Telegraph voorspelde Mark Littlewood, baas van een thatcheriaanse denktank, dat Truss ‘een van de meest radicale premiers in een eeuw’ gaat worden. Wat Brexit betreft is het de verwachting dat Truss, die tot vandaag minister van Buitenlandse Zaken was, tegenover de Europese Unie een hardere lijn zal volgen dan haar voorganger met betrekking tot de ruzie over Noord-Ierland. Ook wat betreft haar benadering tot Rusland en China is een havik.

Nog deze week lastenverlichting

De nieuwe premier wacht een energie- en koopkrachtcrisis die het land dreigt te ontwrichten. Ze heeft gezegd dat ze nog deze week maatregelen bekend gaat maken om de pijn te verzachten. Naar verluidt komt ze met een steunpakket van 100 miljard pond om burgers warm te houden en bedrijven van de ondergang te behoeden. Daarmee zou ze al een akkoord hebben bereikt met Kwasi Kwarteng, haar goede vriend, buurtgenoot en zielsverwant die naar verluidt minister van Financiën gaat worden.

Voor Nederland is de verkiezing van Truss niet per se gunstig. Ze is een reborn-Brexiteer en wordt gesteund door zowel de oudere als jongere generatie eurosceptici. Van haar wordt verlangd dat ze de strijd met Brussel aan zal gaan, wat mogelijk kan leiden tot een handelsconflict waar Nederland een voornaam slachtoffer van zal zijn. Tegelijkertijd heeft ze gezegd dat de Britten beter gebruik moeten maken van de Nederlandse handelsroute om minder afhankelijk te zijn van Calais en Franse politici.