Radicale moslims volgens Maldiven achter mislukte aanslag op oud-president

Agenten op de plek waar oud-president Nasheed van de Maldiven vorige week zwaargewond raakte. Beeld EPA

Oud-president Nasheed (53), tegenwoordig voorzitter van het parlement, liep donderdag ernstige verwondingen op toen een motorfiets met een clusterexplosief ontplofte nabij zijn woning in de hoofdstad Malé. Ook twee lijfwachten en twee omstanders raakten gewond. Nasheed herstelt in een ziekenhuis en is buiten levensgevaar.

De autoriteiten wezen direct niet nader genoemde moslimextremisten als daders aan. De 25-jarige hoofdverdachte werd zondag gearresteerd in zijn huis op het eiland Hulhumale, niet ver van Malé. Hij was zichtbaar op beelden van beveiligingscamera’s tijdens en na de explosie en werd opgepakt na een tip uit het publiek. Twee andere verdachten waren eerder al ingerekend. Naar een vierde verdachte wordt nog gezocht.

Volksopstand

Nasheed was de eerste democratisch gekozen president van de Maldiven tussen 2008 en 2012. Hij trad af vanwege een volksopstand tegen zijn beleid, verloor de verkiezingen en belandde vanwege vermeend ongrondwettig handelen in de cel. Hij bleef invloedrijk en werd in 2019 tot parlementsvoorzitter gekozen. Conservatieve moslims haten hem vanwege zijn liberaal-westerse oriëntatie.

Internationaal werd Nasheed vooral bekend vanwege zijn politieke inzet voor de strijd tegen klimaatverandering. Hij was een van de drijvende krachten achter de totstandkoming van het akkoord van Parijs in 2015. De laaggelegen koraaleilanden van de Maldiven zijn zeer kwetsbaar voor zeespiegelstijging, een van de gevolgen van de opwarming van het klimaat.

Ondanks hun faam als hedonistisch tropisch toeristenparadijs zijn de Maldiven een conservatief islamitisch land. Het praktiseren en verkondigen van andere godsdiensten dan de (soennitische) islam is er streng verboden. In het verleden zijn diverse pogingen verijdeld van radicale moslims tot het plegen van terreuraanslagen.

Bomaanslag

Twaalf buitenlandse toeristen raakten in 2007 zwaargewond bij een bomaanslag op een park in Malé. Begin dit jaar werden acht mannen opgepakt die aanslagen zouden voorbereiden, onder meer op een school. De Maldiven leverden naar verhouding ook het grootste aantal buitenlandse strijders van Islamitische Staat in Syrië en Irak.