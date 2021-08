Radicale koerswijziging kabinet: komende halfjaar geen uitzettingen Afghaanse asielzoekers

Een asielzoeker bij aanmeldcentrum Ter Apel. Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Het besluit van Broekers-Knol betekent een radicale koerswijziging. Eind vorige week drong Nederland er nog met vijf andere EU-landen op aan dat het mogelijk zou blijven om uitgeprocedeerde Afghanen uit te zetten. Het stoppen van uitzettingen zou volgens de landen een ‘verkeerd signaal geven en waarschijnlijk nog meer Afghaanse burgers motiveren hun huis te verlaten’.

Maar die opstelling leidde tot consternatie vanwege de recent dramatisch verslechterde veiligheidssituatie in Afghanistan. Ook coalitiegenoten D66, CDA en ChristenUnie uitten bezwaren. In haar brief aan de Kamer dinsdag beroept Broekers-Knol zich op die ontwikkelingen om rechtsomkeert te maken. Voorlopig sluit ze ook de theoretische mogelijkheid van gedwongen uitzettingen uit. Overigens had Justitie al verklaard dat er de afgelopen maanden geen gedwongen uitzettingen zijn geweest – en dat ze ook niet gepland waren.

Het moratorium op gedwongen uitzettingen duurt in eerste instantie een halfjaar. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert het nieuwe ambtsbericht over Afghanistan, dat gebruikt wordt bij de beoordeling van asielverzoeken en dat gepland stond voor oktober, versneld te maken. Daar hadden ook enkele Kamerfracties om gevraagd.

Duitsland, dat vorige week nog een van de mede-ondertekenaars was van het verzoek aan de Europese Commissie om gedwongen uitzettingen naar Afghanistan mogelijk te houden, maakte dinsdag tegelijk met Nederland de ommekeer. Ook in Duitsland gaat het om een tijdelijke stop, vanwege ‘de ontwikkeling van de veiligheidssituatie’ in Afghanistan. Eerder sprak een woordvoerder van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken nog over zo'n 30 duizend Afghanen die terug zouden moeten keren.

Schoorvoetend

Vluchtelingenwerk Nederland is blij dat de staatssecretaris het roer om heeft gegooid. ‘We zijn blij met alle verontwaardiging in de samenleving en in de Kamer over het belachelijke idee om vluchtelingen naar een land in oorlog terug te sturen', zegt Evita Bloemheuvel. ‘Dat het kabinet nu alsnog een besluit- en vertrekmoratorium instelt vinden wij dan ook niet meer dan logisch. Als zelfs Afghanen nu geen bescherming meer kunnen krijgen, wie dan wel?’

De organisatie vindt dat het besluit- en vertrekmoratorium zo kort mogelijk moet duren, en zo snel mogelijk moet overgaan in een ‘beschermingsbeleid’ voor alle Afghanen in Nederland. ‘Met het willen terugsturen van vluchtelingen naar een land in oorlog is het kabinet opnieuw een grens over gegaan. We zijn geschrokken van deze kille en onverschillige redenering.’

De Nederlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan is in juni beëindigd. De Verenigde Staten trekken hun laatste militairen voor 11 september terug. De afgelopen maanden is het proces van het naar Nederland halen van Afghaanse tolken die Nederlandse militairen ter plaatse hebben ondersteund, schoorvoetend en gehinderd door bureaucratische belemmeringen op gang gekomen. Onder grote druk van de Tweede Kamer zijn die belemmeringen wel kleiner geworden.

Tolken

Sinds 1 juni zijn er 38 tolken met hun gezin naar Nederland gekomen. In totaal hebben, sinds 2014, 108 tolken hier asiel gekregen, soms nadat ze zelf naar Nederland waren gekomen. Op dit moment zitten er nog altijd 53 tolken in Afghanistan in de procedure. Hetzelfde geldt voor tientallen tolken die voor de politiemissie Eupol werkten.

Veel Kamerfracties willen weten wanneer minister van Defensie Bijleveld de nood hoog genoeg vindt om het evacuatieplan waarmee ze begin van de zomer zwaaide, uit te voeren. Dat plan lijkt te bestaan uit het sturen van een vliegtuig om ambassadepersoneel en een aantal tolkenfamilies op te halen. Media maken melding van geruchten dat dit aanstaande zou zijn.

Ondertussen vrezen ook honderden Afghanen die met Nederland hebben samengewerkt bij ontwikkelingsprojecten, voor hun veiligheid. Zij willen, net als tolken die militairen hebben geholpen, politiek asiel aanvragen met hun gezinnen. Dat blijkt uit een telefonische rondgang van de Volkskrant onder Afghaanse hulpverleners, ontwikkelingswerkers en aannemers die jarenlang hebben samengewerkt met Nederland in de provincie Uruzgan.