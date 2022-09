Radicaal-rechtse Zweden Democraten nek-aan-nek met centrumlinks

Partijleider van de Zweden Democraten Jimmie Akesson viert zondagavond de te verwachten verkiezingswinst in een hotel nabij Stockholm. Beeld Reuters

Eerder gingen exitpolls er juist nog van uit dat het centrumlinkse blok onder leiding van premier Magdalena Andersson zou gaan winnen. De partij van Andersson verloor de afgelopen 20 jaar elke vier jaar terrein. De sociaal-democratische partij haalde in 2002 nog 40 procent van de stemmen. Die trend lijkt nu gekeerd.

Als de verkiezingsuitslag wordt bevestigd, zou de anti-immigratie en nationalistische partij Zweden Democraten (SD) voor het eerst directe invloed krijgen op het regeringsbeleid in het land. In een eerdere exitpoll kregen de nationalisten 21,3 procent van de stemmen, in een andere 20,5 procent. Vier jaar geleden was dat nog 17,5 procent. De radicaal-rechtse partij, die de asielinstroom naar ‘bijna nul’ wil terugbrengen, kwam in 2010 voor het eerst in het Zweedse parlement en is sindsdien bij elke landelijke verkiezingen gegroeid.

De stembussen zijn zondag al om 20.00 uur gesloten. Maar de race is nog altijd erg spannend, dus de nipte overwinning van de rechtse oppositie staat nog niet vast. Kristersson zei in de nacht van zondag op maandag in een toespraak tegen partijleden dat het goed mogelijk is dat de definitieve verkiezingsuitslag tot woensdag op zich laat wachten. Ook premier Andersson onderkent dat de uitslag voorlopig nog niet bekend zal worden gemaakt.

Schok

De opmars van de Zweden Democraten komt voor veel Zweden als een schok. De partij is in 1988 onder meer opgericht door twee Zweden die actief waren in de neonazi-beweging. Weliswaar heeft de partij leden met neonazi-sympathieën allang de deur gewezen, toch raken SD-politici nog altijd geregeld betrokken bij racistische schandalen. In de afgelopen verkiezingscampagne moest een kandidaat zich terugtrekken nadat was gebleken dat hij in 2015 op Facebook had geschreven: ‘Is het niet hoog tijd dat we die moslims uitroeien?’ De krant Expressen onthulde dat vijf lokale SD-kandidaten betrokken waren bij extreem-rechtse groepen en online extremistische en racistische uitlatingen hadden gedaan.

De SD lijkt te profiteren van onvrede onder veel Zweden over het toenemende bendegeweld. Bij dodelijke schietpartijen onder criminele jongeren vallen jaarlijks ruim veertig doden. De politie schat dat het dodental dit jaar op 75 uitkomt. De daders zijn vaak kinderen van migranten die opgroeien in totaal gesegregeerde buitenwijken. Vrijwel alle partijen, inclusief de Sociaal-democraten, beloofden de afgelopen weken het bendegeweld aan te pakken. De Sociaal-democraten stelden onder meer voor dat niet meer dan de helft van de inwoners van wijken van niet-Noordse afkomst mag zijn.

Uitzetting

Naast een immigratiestop wil de SD het makkelijker maken om immigranten uit te zetten, bijvoorbeeld als ze misdaden hebben gepleegd of uitgeprocedeerd zijn. Daarnaast zouden nieuwkomers alleen het staatsburgerschap mogen krijgen als ze de taal kennen en in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

De grote verliezers van de verkiezingsavond waren de Gematigden, tot nu toe de grootste oppositiepartij. Zij behaalden volgens de exitpoll 19 procent van de stemmen, het slechtste resultaat sinds 2002.