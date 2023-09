Radicaal klimaatprogramma Partij voor de Dieren: geen schadelijke uitstoot meer door grote bedrijven, anders opkrassen

Esther Ouwehand, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. Beeld Jiri Büller

De PvdD kijkt al zestien jaar vanuit de oppositiebankjes toe hoe pragmatische regeringspartijen als VVD, CDA, D66 en PvdA de toekomst van de aarde verkwanselen. Tenminste: zo wordt dat ervaren in de PvdD-fractiekamers. ‘Burgers en kleine bedrijven betalen energiebelasting, grote vervuilers niet of nauwelijks. Zij krijgen zelfs geld toe om te ‘verduurzamen’!’, fulmineert de PvdD op pagina één van het nieuwe program. ‘Terwijl de rijkste 1 procent zich kan veroorloven met privéjets de wereld rond te vliegen wordt het openbaar vervoer voor ons allemaal steeds duurder. Dit soort politieke keuzes zijn woestmakend.’

Als de kiezer op 22 november de PvdD aan de macht brengt, gaat het roer radicaal om. Nederland moet niet pas in 2050 – zoals afgesproken in het regeerakkoord van het demissionaire kabinet – klimaatneutraal zijn, maar al in 2030. De PvdD wil dat bereiken door de belasting op broeikasgasuitstoot fors te verhogen. Raffinaderijen, staalfabrieken en chemische bedrijven moeten hun schadelijke emissies – ook die van gifstoffen – zo snel mogelijk naar nul reduceren. Anders sluiten ze de deuren maar. Activiteiten die op fossiele brandstoffen draaien, moeten eigenlijk op korte termijn geleidelijk worden afgeschaft, vindt de partij.

Opbrengst windturbines

De PvdD wil het klimaat redden met wind- en zonne-energie, aardwarmte, groene waterstof en vooral met energiebesparing. De partij erkent wel dat windmolens op land omwonenden kunnen opzadelen met geluidsoverlast en wil dat daar goed naar wordt gekeken. De weerstand bij omwonenden kan vaak overwonnen worden door ze mee te laten delen in de opbrengst van de windturbines, denkt de partij.

De intensieve veehouderij moet zo snel mogelijk de wereld uit. De partij is eigenlijk tegen elke vorm van veehouderij en vindt dat de mensheid zich prima vegetarisch kan voeden – dat legt ook een minder groot beslag op het klimaat. De Nederlandse veestapel moet binnen twee jaar met 75 procent krimpen. De Nederlandse landbouw moet volledig duurzaam worden en er moet veel meer ruimte komen voor natuur. Het dierenwelzijn moet op alle fronten worden verbeterd.

De PvdD wil het lage tarief in de inkomstenbelasting verlagen en het toptarief verhogen. De partij wil een progressieve vermogensbelasting invoeren en de winstbelasting voor bedrijven verhogen van 25 naar 35 procent. Het minimumloon gaat naar 16 euro per uur en stijgt daarna jaarlijks mee met het doorsnee inkomen in Nederland. Dat geldt ook voor alle uitkeringen. In het programma staat ook: ‘de lonen in het onderwijs, de zorg en andere (semi-)publieke sectoren worden fors verhoogd’.

Asielzoekers

Voor asielzoekers is de partij uiterst gastvrij. De PvdD is tegen migratiedeals met landen als Turkije en Tunesië over het tegenhouden van migranten die naar de EU willen oversteken. De partij is voorstander van ruimhartige gezinshereniging, waarbij ook leden buiten het traditionele ‘kerngezin’ (ouders en minderjarige kinderen) asiel kunnen aanvragen in Nederland.