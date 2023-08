Racist schiet drie zwarte mensen dood in Florida, op dag van herdenking ‘I have a dream’-speech

Buurtgenoten reageren geschokt op de schietpartij in de Dollar General Store. Beeld via REUTERS

De schutter in Florida beroofde zichzelf na zijn daad van het leven. Volgens de politie van Jacksonville bleek onder meer uit ‘manifesten’ die hij had achtergelaten dat de man gedreven werd door racisme en haat jegens zwarte Amerikanen. Hij schoot het drietal – twee mannen en een vrouw – in de Dollar General Store dood met een halfautomatische geweer waarop hij swastika’s had aangebracht, symbool van de Duitse nazi’s en Amerikaanse white supremacists, witte racisten.

1.100 kilometer naar het noorden, in Washington DC, kwamen op dezelfde zaterdag tienduizenden mensen samen om stil te staan bij de aanstaande zestigste verjaardag van de Mars op Washington. Op 28 augustus 1963 verzamelden zich 250 duizend Amerikanen, aangevoerd door Martin Luther King, bij het Lincoln Monument in de Amerikaanse hoofdstad. Dominee King hield er zijn wereldberoemd geworden toespraak met het iconisch geworden zinnetje: ‘I have a dream’ – over zijn droom van een land waar alle inwoners dezelfde rechten zullen hebben.

Over de auteur

Michel Maas is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Eerder was hij oorlogsverslaggever en correspondent in Oost-Europa en in Zuidoost-Azië.

Voor zijn inzet voor de burgerrechten werd Martin Luther King in 1964 onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede. Vier jaar later, op 4 april 1968, werd hij in Memphis, Tennessee, vermoord.

Wrang bewijs

De tienduizenden die zaterdag naar Washington kwamen, stonden daar ‘niet om te herdenken’, benadrukte het Drum Major Institute, een van de organiserende groepen, maar om Kings werk voort te zetten. Veel aanwezigen droegen T-shirts met Black Lives Matter en I have a Dream. Er werden tientallen toespraken gehouden, waarin werd gewaarschuwd dat de Verenigde Staten niet langer vooruit, maar achteruit dreigen te gaan in het gevecht tegen haat en onverdraagzaamheid. De schietpartij die zich zaterdag in Florida ontvouwde, leverde een wrang bewijs voor deze stelling.

Dominee Al Sharpton, een van de mede-organisatoren van de bijeenkomst in Washington, schetste het gebrek aan vooruitgang: ‘Zestig jaar geleden sprak Martin Luther King over een droom. Zestig jaar later zijn wij de dromers.’ Ook kinderen, kleinkinderen en andere verwanten van King waren, spraken in Washington.

Maandag 28 augustus is het exact zestig jaar geleden dat de Mars op Washington plaatsvond. Op die dag zullen de Amerikaanse president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris een ontmoeting hebben met enkele organisatoren van de oorspronkelijke protestmars.