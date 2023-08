Racen in Zandvoort: Verstappen aan Zee vs stichting Rust aan de Kust

Bezoekers van de Grand Prix van Zandvoort komend weekeinde bekijken hun tent op gelegenheidscamping Terrasvogels. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ondanks een stortbui melden twee Italiaanse vrouwen zich deze donderdagochtend stralend bij de kantine van voetbalclub Terrasvogels in Santpoort-Zuid. Niet om er te voetballen, maar om in te checken op de speciaal door de club ingerichte camping voor bezoekers van het Formule 1-weekend in Zandvoort.

De twee Italianen krijgen ‘Racetent’ 82 voor twee personen toegewezen op veld 2 van de amateurclub. Die hoopt dit weekend een graantje mee te pikken van de gekte rond wereldkampioen Max Verstappen. Van vrijdag tot zondag bezoeken 105 duizend toeschouwers per dag het circuit van Zandvoort. In het dorp zelf is bijna geen betaalbare slaapplaats meer te vinden.

Over de auteur

Robèrt Misset is economieverslaggever voor de Volkskrant en schrijft met name over retail en horeca. Hij was eerder ruim dertig jaar sportverslaggever.

Vorig jaar draaide Terrasvogels quitte met een experiment voor 150 bezoekers. Dit jaar, al voor de derde editie van de F1-race in Zandvoort, zijn alle honderd tenten voor 310 fans uitverkocht. De club hoopt er nu ook iets aan te verdienen. Voorzitter Paul Vessies droomt al van 5.000 tot 10 duizend euro.

Hoogtepunt op de camping zijn acht luxe tenten inclusief luchtbedden, kussens en slaapzakken waarin zes personen vier nachten kunnen verblijven. Kosten 1.250 euro voor het weekend. De goedkoopste variant is een tent voor twee personen voor 230 euro.

Terrasvogels, een bescheiden vijfdeklasser, heeft zware tijden gekend tijdens de coronapandemie, toen ook de voetbalcompetities werden stilgelegd. ‘Zonder de steunmaatregelen van de overheid hadden we het niet gered’, zegt Vessies. De inkomsten uit de camping vormen een welkome buffer.

Het restaurant van camping Terrasvogels wordt opgebouwd. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Vermakelijkhedenretributie’

Zo profiteert ook Terrasvogels van de ‘Max Mania’. Zandvoort is de komende dagen Verstappen aan Zee, en dat brengt geld in het laatje. Op verzoek van Zandvoort en de directie van de Dutch Grand Prix onderzocht de hogeschool van Breda vorig jaar de economische impact.

De Dutch Grand Prix besteedde 10,7 miljoen euro in Zandvoort en nog eens 21,5 miljoen in de metropoolregio Amsterdam. De extra bestedingen van de ruim 300 duizend bezoekers bedroegen 61,3 miljoen euro, waarvan 25 miljoen in Zandvoort.

Alleen de gemeente Zandvoort zelf werd er niet veel wijzer van. Het gemeentebestuur investeerde de afgelopen drie jaar 4,1 miljoen euro om de Formule 1 te kunnen huisvesten. De baten waren nihil. Een verhoging van de toeristenbelasting met 30 cent tot 3,30 euro per persoon, bracht geen soelaas. ‘In de zomer zitten de hotels en pensions in Zandvoort toch al vol, extra inkomsten zijn er in feite niet’, aldus burgemeester David Moolenburgh (CDA).

Na een pittige strijd met Dutch Grand Prix werd voor deze editie een extra ‘vermakelijkhedenretributie’ ingevoerd. Het maakt de tickets 3 euro duurder. Zo brengen de 315 duizend racefans ruim 9 ton binnen, waarmee de 1 miljoen euro aan uitgaven van de gemeente nagenoeg zijn gecompenseerd.

Burgemeester Moolenburgh wijst vooral op de economische effecten, waardoor de F1 wordt omarmd in Zandvoort. ‘Het draagvlak is groot, overal in het dorp zie je de zwartwit geblokte racevlaggen. Op het Badhuisplein is een hotel in ontwikkeling. Ik zeg niet dat het er zonder de Formule 1 niet was gekomen. Maar het helpt wel.’

Bezoekers van camping Terrasvogels bekijken hun tent. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Fossiel feestje’

Niet iedereen is overtuigd. Karel van Broekhoven van de stichting Rust aan de Kust stelt dat de baten niet opwegen tegen de nadelen. Neem alleen al de geluidsoverlast. Het gaat hem niet zozeer om de Formule 1, maar om de ‘enorme teringherrie’ in de rest van het jaar. ‘Het circuit wordt intensief gebruikt en niet alleen tijdens de F1. Het is net hoe de wind staat. Het wordt weer oordoppen in en overleven.’

De Raad van State oordeelde in juli dat de natuurvergunning voor Circuit Zandvoort niet meer uitstoot van stikstof veroorzaakt dan toegestaan. Toch noemt Van Broekhoven de Formule 1 een ‘fossiel feestje’ dat wel degelijk het milieu belast. ‘Maar kritiek op de Formule 1 is in Zandvoort vloeken in de kerk.’

Karim el Gebaly, fractievoorzitter van GroenLinks in de Zandvoortse raad, vermoedt dat de extra kosten veel hoger zijn dan de begrote 1 miljoen euro. ‘Zo is voor 500 duizend euro een speciale weg aangelegd van de boulevard naar het circuit. Ondanks mijn vragen heb ik er nooit een bonnetje van gezien. De gemeente is ook veel meer kwijt aan de inzet van ordehandhavers.’

Verstappen is juist een zegen voor Zandvoort, zegt burgemeester Moolenburgh. De Formule 1 heeft het dorp met 17 duizend inwoners meer allure gegeven. ‘Het toeristenseizoen is verlengd. We zien meer Amerikanen die vanuit Amsterdam naar Zandvoort komen omdat ze het dorp kennen van de Formule 1. Die uitstraling is onbetaalbaar.’

Op de camping van Terrasvogels zegt een Brits stel speciaal voor de Formule 1 naar Nederland te zijn gekomen, maar niet om hun landgenoot Lewis Hamilton aan te moedigen. ‘Too cocky, te verwaand.’ Nee, ze zijn idolaat van ‘Max’. Ze overnachten graag in een tentje op een voetbalveld om de ‘unieke sfeer’ bij de race in Zandvoort mee te maken. Terrasvogels-voorzitter Vessies wrijft zich enkele uren na de opening van de camping in de handen. ‘Ik heb nu al voor 600 euro aan tokens voor eten en drinken verkocht.’