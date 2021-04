Race tegen de klok om onderzeeboot Indonesië te vinden, VS en Australië sturen hulp

Een Indonesische onderzeeër zoekt in de wateren bij Bali naar sporen van de vermiste duikboot KRI Nanggala. Beeld EPA

Volgens de Indonesische marine is er nog tot uiterlijk drie uur in de nacht van vrijdag op zaterdag zuurstof voor de 53 bemanningsleden. ‘Wij zullen onze zoekpogingen maximaal opvoeren’, aldus een militaire woordvoerder. De ongerustheid neemt toe omdat al twee dagen geen enkel teken van leven is gevonden van de bemanning.

Een Australisch marineschip, uitgerust met sonarapparatuur en een helikopter, komt vrijdag aan in het gebied voor de kust van Bali om de zoektocht te ondersteunen. Nog een ander schip van de Australische marine en schepen uit Singapore en Maleisië worden verwacht. Ook de Amerikaanse luchtmacht gaat Indonesië assisteren.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie zei ‘diepbedroefd’ te zijn over het nieuws over de onderzeeër die woensdag van de radar verdween tijdens een oefening voor de kust van Bali. ‘Onze gedachten zijn bij de Indonesische matrozen en hun families’, aldus een woordvoerder van het Pentagon. Defensie-minister Lloyd Austin overlegt vrijdag met zijn Indonesische collega Prabowo Subianto hoe de VS verder kunnen helpen.

Indonesian navy submarine which has disappeared with 53 people on board, in waters north of Bali. (photos from Indonesian navy) pic.twitter.com/T8CiVuZ6lG — Anne Barker (@AnneABarker) 21 april 2021

Stroomuitval

Gelekte olie die gevonden werd op de plek waar de onderzeeër is gaan duiken, wijst op mogelijke schade aan de brandstoftank. Het heeft de vrees versterkt dat er een dodelijke ramp met de Nanggala heeft plaatsgevonden. De marine onderzoekt of de elektriciteit uitviel toen het naar beneden dook tijdens de oefening.

De bemanning zou geen noodprocedures meer hebben kunnen uitvoeren toen de 44 jaar oude onderzeeboot naar een diepte van zo’n zevenhonderd meter zonk. Volgens chef-staf Yudo Margono van de marine is er op een diepte van vijftig tot honderd meter iets gevonden met een ‘sterke magnetische kracht’. De Nanggala kan een diepte aan van zo’n vijfhonderd meter. In delen van de Bali-zee is het dieper dan 1.500 meter.

Volgens een Indonesische defensie-deskundige moet niet worden uitgesloten dat de bemanning nog in leven is. Aan boord is de commandant van de onderzeebootdienst, Harry Setiawan. ‘Maar als de onderzeeboot zich op een diepte bevindt van zevenhonderd meter, dan wordt het moeilijk om te overleven’, aldus expert Connie Rahakundini Bakrie. ‘De druk onder water zal barsten en scheuren veroorzaken in de stalen romp.’

With time running out, rescuers hunt for missing Indonesian navy submarine with 53 crew aboard.



It may be too deep to recover and oxygen could be depleted by Saturday.



A closer look at the situation and potential rescue options: https://t.co/UqX9N3pAP2 pic.twitter.com/6hAomDtzcC — USA TODAY Graphics (@usatgraphics) 22 april 2021

Diverse ongelukken

‘Ik hoop dat ze in leven worden gevonden’, zegt Berda Asmara, de vrouw van bemanningslid Guntur Ari Prasetyo die al tien jaar is gestationeerd op de Nanggala. De laatste keer dat ze haar man sprak, meldde hij dat hij de zee opging. ‘Hij vroeg mij voor hem te bidden’, aldus Asmara.

‘Onze belangrijkste prioriteit is de veiligheid van de 53 bemanningsleden’, aldus president Joko Widodo tot de bevolking in een toespraak op televisie. Hij richtte zich ook tot de familieleden van de vermiste bemanning. ‘Ik heb begrip voor uw gevoelens en wij doen onze best om iedereen aan boord te redden', verzekerde de president.

Volgens het ministerie van Defensie was de Nanggala nog in goede conditie. De onderzeeboot is sinds 1981 in gebruik bij de marine en onderging in 2012 een vernieuwing in Zuid-Korea. Indonesië heeft vijf onderzeeboten in dienst: twee gebouwd in Duitsland, waaronder de Nanggala, en drie nieuw gebouwd in Zuid-Korea. Jakarta wil de krijgsmacht moderniseren. Er zijn de afgelopen jaren diverse ongelukken geweest met het verouderde materieel.