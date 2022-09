Race tegen de klok om gestrande burgers in Pakistan te redden

In Dadu, een district in het zuiden van Pakistan, hebben volgens de lokale autoriteiten 1,2 miljoen mensen hun huis verloren. Beeld ANP / EPA

Extreme moessonregens gecombineerd met een hittegolf die gletsjers heeft doen smelten, hebben voor ongekende overstromingen gezorgd. Op satellietbeelden is te zien dat meer dan eenderde van Pakistan onder water staat. Ondanks dat het nu al een paar dagen minder regent, is het gevaar nog niet geweken. Enorme hoeveelheden water zoeken via rivieren hun weg naar zee en bedreigen het zuiden van het land nog eens extra.

Het hoge waterpeil in de rivier de Indus schuift steeds dichter naar de zwaar getroffen zuidelijke provincie Sindh. De zorgen zijn het grootst in district Dadu, waar volgens lokale autoriteiten zeker 1,2 miljoen mensen hun huis verloren en honderden dorpen onder water staan.

Het leger werkt al meer dan een maand in Dadu om de gestrande burgers te evacueren, maar komt handen te kort. Vele duizenden mensen wachten nog op hulp en de tijd begint te dringen. ‘Er komt meer water, we beginnen het te zien’, vertelt een hulpverlener aan een journalist van de BBC ter plaatse. ‘Er is te veel behoefte en er zijn niet genoeg van ons, maar we doen ons best.’

Op zoek naar eten

Evacuaties vinden plaats per vliegtuig en vooral per boot. De bootjes zijn urenlang onderweg om de grote afstanden tussen de ondergelopen dorpen af te leggen. Sommige mensen waden uren door het water op zoek naar hulp. ‘Ik heb mijn familie in het dorp achtergelaten omdat ik voedsel moest gaan zoeken’, vertelt een man die kon worden gered. ‘Ik weet niet wanneer de volgende boot zal komen en ik naar hen terug kan.’

Ook in de andere getroffen gebieden wachten mensen met smart op hulp. In totaal staat een gebied ongeveer ter grootte van het hele Verenigd Koninkrijk onder water. Internationale hulporganisaties en de WHO hebben alarm geslagen over het lot van de miljoenen ontheemden. De meesten van hen hebben geen enkele vorm van onderdak en zitten al weken zonder voedsel, drinkwater en medicijnen. Het stilstaande water is bovendien een broeinest voor cholera en andere ziektes.

Het wordt een monsterklus om alle getroffen mensen te bereiken en de broodnodige humanitaire hulp te bieden. Pakistan kampt al langer met een economische crisis en smeekt om internationale hulp. De eerste leveringen uit onder meer Turkije, Saudi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zijn al aangekomen. De Verenigde Naties hebben opgeroepen om 160 miljoen dollar in te zamelen, waarvoor de Verenigde Staten en het Engeland al flinke toezeggingen hebben gedaan.