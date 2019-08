Rabobank weert betaald voetbalclubs wegens risico’s op criminele praktijken

Het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Beeld Raymond Rutting

De KNVB en andere betaald voetbalorganisaties zeggen zich in een eerste reactie ‘overvallen’ te voelen. ‘Wij hadden de zorg van de Rabobank graag op een andere wijze vernomen, zodat we hen onze activiteiten en vorderingen eerder konden toelichten.’ De voetbalbond wil snel in gesprek met de Rabobank. Maar liefst 80 procent van de profclubs is klant bij de coöperatieve bank. Ook treedt zij vaak op als sponsor, zoals bij Fortuna Sittard en RKC.

Schimmige investeerders

Dinsdag berichtte NRC over een intern memo van de bank over de omgang met organisaties in het betaald voetbal. Die zouden ‘verhoogde tot onacceptabele risico’s op witwassen, corruptie, fraude en overige misstanden met zich meebrengen’. Rabobank bevestigt dat sprake is van een aanscherping van het beleid. ‘Het gaat hier om het aannemen van nieuwe klanten’, benadrukt bestuursvoorzitter Wiebe Draijer in een persbericht. ‘Daar hebben we een duidelijke keuze gemaakt. Onze poortwachtersfunctie maakt dat dit nu een gewenste keuze is.’ Aan afspraken met bestaande klanten wordt niet getornd, tenzij ‘blijkt dat Rabobank onacceptabele integriteitsrisico’s loopt’.

Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij voetbalclubs met schimmige buitenlandse investeerders. Zo zou FC Den Bosch volgens NRC te horen hebben gekregen dat het op zoek moest naar een andere bank. De Rabobank wilde niet geassocieerd worden met de beoogde nieuwe eigenaar, de Georgische zakenman Kakhi Jordania. Toen de KNVB diens overname afkeurde vanwege de onduidelijke afkomst van zijn vermogen, mocht de club toch klant blijven.

Andere banken gaan minder ver dan de Rabobank. Een woordvoerder van ING laat weten dat voor voetbalclubs dezelfde regels gelden als alle andere klanten: zij worden gescreend, maar niet bij voorbaat uitgesloten.

Falende witwascontroles

De stap van de Rabobank kan niet los worden gezien van de recente aandacht voor fout geld. Banken zijn wettelijk verplicht criminele geldstromen te bestrijden. Doen ze dat niet, dan dreigen straffen. Een jaar geleden trof ING een recordschikking van 775 miljoen met het Openbaar Ministerie. Ook de andere banken worstelen met falende witwascontroles. ABN Amro maakte eerder deze maand bekend 114 miljoen euro vrij te moeten maken om haar vijf miljoen particuliere klanten opnieuw door te lichten.

Begin 2017 signaleerde De Nederlandsche Bank (DNB) al dat het betaald voetbal kwetsbaar is voor financiële criminaliteit. De toezichthouder noemde onder andere de transfermarkt. Vaak is onduidelijk hoeveel een speler echt waard is, welk bedrag de club precies betaalt en wie een graantje meepikt. Ook hamert DNB op extra waakzaamheid bij de banken wanneer een voetbalclub van eigenaar wisselt. ‘Doen zij dit niet, dan is er een risico dat een investering in een club (gedeeltelijk) met zwart geld wordt gefinancierd.’

Ook andere sectoren waarin grote geldsommen omgaan gelden als risicovol. Voorbeelden zijn de entertainmentindustrie met haar hoge gages voor sterren, trustkantoren en ondernemingen met veel contante inkomsten, zoals seksclubs. Daarnaast zijn de banken verplicht politici en hun naasten – zogenoemde politically exposed persons, PEP’s – extra in de gaten te houden. Op die manier moeten zij corruptie tegengaan.