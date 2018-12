Rabobank schrijft bij onbekend aantal klanten hypotheek per ongeluk twee keer af

Luchtfoto van het hoofdkantoor van de Rabobank. Beeld ANP XTRA

Gedupeerden zijn klanten met een zogenoemde opbouwhypotheek. Om hoe veel mensen het gaat, kan de bank niet zeggen, wel dat het een ‘veelgebruikte’ hypotheekvorm is. Overigens is niet de volledige hypotheek dubbel afgeboekt, alleen het spaargedeelte is twee keer afgeschreven. Het geld is twee keer bijgeboekt op de spaarrekening die bij deze hypotheek hoort.

Het te veel afgeboekte geld wordt zo snel mogelijk weer teruggeboekt. ‘In elk geval de komende dagen’, aldus de woordvoerder. ‘Klanten hoeven zelf niks te doen.’ Rekeninghouders die door de verkeerde overboeking rood zijn komen te staan, hoeven ‘uiteraard’ geen rente te betalen over het bedrag dat ze extra rood kwamen te staan. ‘Het is al vervelend genoeg.’

De bank zegt onderzoek te doen naar de oorzaak.