Rabobank schrapt nog eens 5000 banen, ondanks winst

Om de schade binnen de perken te houden, wil Rabobank bijna de helft van de filialen sluiten. Beeld ANP

Wereldwijd telt het concern ruim 40 duizend werknemers. Gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten. De Rabobank zegt niet alleen te maken te hebben met de coronacrisis, maar worstelt ook met ongunstig lage rentes, aangescherpte wetgeving en digitalisering.

Desondanks maakte de bank bijna 1,1 miljard euro winst in 2020. Een dag eerder kwam concurrent ABN Amro nog met een verlies naar buiten, het eerste sinds 2010.

Helft lokale filialen dicht

De cijfers zijn veel beter dan in het eerste half jaar van 2020. Toen zag Rabobank de winst kelderen met 81 procent, tot 227 miljoen euro. Uit voorzorg werd de stroppenpot toen met 1,4 miljard euro uitgebreid, tot ruim 5 miljard euro.

Eerder werd al bekend dat Rabobank bijna de helft van de filialen wil sluiten. Van de huidige 230 blijven er dan nog maar 100 tot 150 over. Ook het aantal bankkantoren krimpt, van 89 naar 71. De coöperatieve bank wijst erop dat klanten hun financiële zaken steeds meer online regelen. Die ontwikkeling naar ‘digitaal’ is door de coronacrisis in een stroomversnelling geraakt.

Desondanks moet Rabobank voorzichtig opereren. Uit cijfers die de grote Nederlandse banken in 2019 aan de Volkskrant verstrekten, bleek dat bijna één op de drie 66-plussers bij de Rabobank nog op traditionele wijze bankiert. Dat is veel meer dan bij de concurrentie.

Banken profiteren van steunmiljarden

De lage rente waar de Rabobank last van zegt te hebben, zet het verdienmodel onder druk. Overtollig spaargeld stallen bij de Europese Centrale Bank in Frankfurt kost tegenwoordig geld, terwijl uitlenen in de vorm van hypotheken en bedrijfsleningen minder oplevert dan voorheen.

Daar staat tegenover dat de schade van de coronacrisis minder groot is dan gevreesd. Dat komt omdat niet alleen de getroffen ondernemers veel baat hebben van de steunmaatregelen van de overheid. Hun crediteuren profiteren hiervan mee. Zonder de reddingspakketten uit Den Haag zouden de banken veel meer last hebben van wanbetalers. Nu blijft het opvallend rustig op de afdelingen bijzonder beheer, waar bedrijven terecht komen die in de financiële penarie zijn geraakt.