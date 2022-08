Rabobank kreeg afgelopen maanden enkel meer belang in boerensector, die intensivering dankt aan leningen

In Mook worden koeien gemolken in de stal. De melkbekers laten automatisch los van de uier als deze leeg is. De koeien kunnen dan naar buiten. Beeld Flip Franssen / HH

Rabobank is met een marktaandeel van 80 procent de belangrijkste financier van agrariërs. In 2021 leende de ‘boerenbank’ 9 miljard uit aan de melkveesector, die verantwoordelijk is voor ruim de helft van de stikstofuitstoot door de landbouw. Rabobank financiert niet alleen de boeren, maar ook de rest van de productieketen. Inkrimping van de veestapel kan dus grote gevolgen hebben voor de bank, die verdient aan de rente op de leningen.

Met dank aan deze kredieten kon de zuivelindustrie de afgelopen jaren intensiever worden. Het aantal koeien per melkveebedrijf groeide van 35 in 1980 tot 107 in 2022. In dezelfde periode verdubbelde de jaarlijkse melkproductie per koe bijna, van 5.000 kilo naar ruim 9.000.

Dit was melkveebedrijven op eigen houtje niet gelukt. Hoewel het eigen vermogen hoog is ten opzichte van de schuldenberg, zit het grootste deel van dat vermogen in de papieren waarde van grond en – sinds 2018 –fosfaatrechten. Bij financiële tegenslag zijn boeren daardoor snel aangewezen op grondverkoop. Bovendien wordt die grond vermoedelijk minder waard als bedrijven minder koeien mogen houden.

Zelfstandig afschalen is hierdoor moeilijk voor melkveehouders, ook omdat het verdienmodel doorgaans leunt op massaproductie. Omdat banken winst maken met de financiering is hun door het kabinet gevraagd ook verantwoordelijkheid te nemen. Een van de geopperde mogelijkheden, het afschrijven van schulden, noemde Rabo-topman Wiebe Draijer vorige week ‘een heel slecht idee’.