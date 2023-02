Rabat zet deur voor asielzaken op een kier en ontvangt staatssecretaris Van der Burg

Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid, midden) en zijn gevolg maken een stadswandeling in het oude deel van de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Beeld ANP

Zo schaduwrijk als de medina ’s ochtends vroeg in Rabat nog is, zo zonnig zijn de opklaringen in het gezicht van Eric van der Burg. Eindelijk lukt het een Nederlandse staatssecretaris van Justitie, die zich in het buitenland minister mag noemen, toegang te krijgen tot zijn Marokkaanse evenknie. Dinsdagmiddag kan Van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) een uur praten met de Marokkaanse minister Abdelouafi Laftit. Hoewel getooid met de titel ministre de l’Intérieur (Binnenlandse Zaken), is hij de man die Van der Burg moet hebben. Met hem gaat straks het gesprek over de terugkeer van afgewezen asielzoekers naar Marokko, een al jaren slepende politieke kwestie.

De wandeling in het ommuurde, oude centrum van Rabat is het enige moment van ontspanning in een korte trip naar de Marokkaanse hoofdstad. Als Van der Burg door de Andalusische tuin loopt, roept hij olijk in het Engels naar de Franstalige fotograaf: ‘Ik doe dit speciaal voor u!’

Broze relatie

Het bezoek begon maandag met een toelichting aan vijf meegereisde Nederlandse media, die de uitnodiging stil moesten houden. Tot op het laatst bestond de kans op een afzegging. De relatie tussen beide landen is weliswaar verbeterd, maar nog altijd broos. ’s Avonds dineerde Van der Burg op de Nederlandse residentie met ambassadeurs van landen die ook met de migratie-problematiek te maken hebben: Frankrijk, Spanje, België, Duitsland en Italië.

Marokko staat op de lijst van veilige landen. Asielzoekers uit het Noord-Afrikaanse land zijn over het algemeen kansloos als zij in Nederland asiel aanvragen. Zij doorlopen een verkorte procedure bij de Immigratiedienst en worden daarna geacht te vertrekken. Probleem is dat daarvoor een identiteitsverklaring van de Marokkaanse overheid nodig is, als deze in Nederland niet valt vast te stellen, en vervolgens een laissez-passer om de terugkeer mogelijk te maken.

De onwillige Marokkaanse houding lijkt te zijn begonnen toen voormalig minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken publiekelijk reageerde op de straffen die demonstranten uit de Rif in 2018 kregen opgelegd. Zij moesten twintig jaar de cel in en Blok vond dat ‘aan de hoge kant’.

Veroorzakers van overlast

Met die uitlating waren de Marokkanen op z’n zachtst gezegd niet gelukkig. In de jaren nadien, tot medio 2021, werd niet één reisdocument meer verstrekt. Hoewel in omvang geen grote groep – zo’n 750 Marokkanen vragen jaarlijks asiel aan – veroorzaken de veiligelanders relatief veel overlast.

De doorgaans alleenstaande jongemannen moeten de opvang verlaten en gaan rondzwerven. Doordat Marokko niet meewerkte aan terugkeer, konden uitgeprocedeerde Marokkanen ook niet in detentie worden genomen. Dat mag, heeft de Raad van State bepaald, alleen als er zicht is op uitzetting.

Het leidde in de Tweede Kamer tot menig verhit debat. Bij de behandeling van de Justitiebegroting, in november 2019, verklaarde Van der Burgs voorganger Ankie Broekers-Knol dat haar in Marokko belet werd geweigerd. ‘Mij is te kennen gegeven dat het geen zin heeft langs te gaan, want ik zou daar niet binnenkomen’, zei Broekers-Knol.

Premier Mark Rutte haastte zich te zeggen dat dit op ‘een huiselijk misverstand berustte’, maar kort daarop annuleerde de Marokkaanse ambassadeur in Nederland een afspraak met Broekers-Knol. Daarna werd besloten in stilte te werken aan verbetering van de relaties.

Terugname migranten

Sinds juli 2021 is er een omslag. Toen werd het ‘Actieplan Nederland-Marokko’ ondertekend, een ambtelijk stuk dat nog tot november 2022 op Marokkaans verzoek ongepubliceerd bleef. Totdat minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) de druk van de Tweede Kamer niet langer kon weerstaan en, na toestemming van Marokko, het plan openbaarde.

Dat leidde tot nieuw politiek rumoer, omdat in de tekst onder meer staat: ‘Beide landen zijn eraan gehouden elkaars soevereiniteit en instellingen te respecteren en zich niet te mengen in binnenlandse aangelegenheden.’ Was het liberale Nederland gezwicht voor het autocratische Marokko? Ook bleek op justitieel niveau te worden gewerkt aan een ‘uitleveringsverdrag’, wat veel Nederlandse Marokkanen ongerust maakte.

Maar voor Van der Burg stond er goed nieuws in het actieplan. Er kwam ‘een gemengd comité voor samenwerking op het gebied van migratie’, dat onder andere zou spreken over ‘terug- en overname van migranten’. De structurele ambtelijke contacten konden, nog steeds volgens het plan, leiden tot ‘bijeenkomsten op het niveau van de gezagsdragers’.

Werken aan de relatie

En zie, nu loopt Van der Burg door Rabat, spreekt hij met een aantal ngo’s en is er de ontmoeting met minister Laftit. De pers mag alleen bij het begin van het gesprek zijn, als de twee bewindslieden beleefdheden uitwisselen met het portret van de Marokkaanse koning tussen hen in.

Na afloop wil minister Laftit desgevraagd niet op de conversatie ingaan. Van der Burg zegt het gesprek te hebben ervaren als onderdeel van ‘werken aan de relatie’ en ‘gezamenlijke belangen definiëren’. Sinds zomer 2021 zijn dankzij de stille diplomatie 125 Marokkanen teruggekeerd, waarvan 83 vrijwillig en 42 gedwongen. Dat dit nu naar buiten komt vlak voor de verkiezingen, daar moeten we dus vooral niets achter zoeken.

Op dit moment moeten van Nederland 490 Marokkanen terug. Een verbetering die Marokko graag zou zien, is dat als het land een laissez-passer afgeeft de uitgeprocedeerde asielzoeker ook daadwerkelijk terugkeert. In veel gevallen blijkt op het laatste moment sprake van een ‘mob’: met onbekende bestemming vertrokken.

‘We waren het eens dat we ons moeten richten op de jongeren’, zegt Van der Burg. ‘Als wij kunnen ontmoedigen dat zij kansloos naar Europa komen, is er al heel wat gewonnen.’