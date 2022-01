Raar: omikron treft volgens sommige studies vaker gevaccineerden dan niet-gevaccineerden. Hoe kan dat?

Achteloze vraag van een collega: ‘Je hebt dit natuurlijk allang gezien, maar zou je toch even deze lezer kunnen beantwoorden?’ Bijgevoegd enkele tabellen, waaruit iets opmerkelijks blijkt: de omikronvariant besmet vaker mensen die wel zijn gevaccineerd dan mensen die dat niet zijn. Rara, hoe kan dat?

Collega’s en lezers denken op dit punt nogal eens: die Keulemans weet alles, maar de werkelijkheid is dat ik net zo glazig naar dit soort cijfers staar als ieder ander. Waarna ik in een vlaag van lichte paniek – lieve help, wat moet ik híér nou weer op antwoorden? – in de vakliteratuur duik en contact zoek met iemand die ervoor heeft doorgeleerd.

Want raar is het absoluut. Zeker: de omikronvariant heeft als onhebbelijkheid dat hij ook mensen kan besmetten die zijn gevaccineerd of een infectie hebben doorgemaakt. In een net verschenen, boeiende analyse bekeken Deense wetenschappers tweeduizend huishoudens van wie een gezinslid positief testte op de omikronvariant. Thuis stak zo’n geïnfecteerde in de week daarna gemiddeld 30 procent van zijn huisgenoten aan. Maar, heel opmerkelijk: dat gebeurde net zo vaak bij gevaccineerde als bij niet gevaccineerde huisgenoten. Kennelijk is het virus voor beide groepen ongeveer net zo besmettelijk.

Alleen is dat nog wat anders dan dat de omikronvariant gevaccineerden váker zou aansteken. En dat is wat de statistieken soms wel laten zien. Neem IJsland. Begin januari testten daar, omgerekend, op iedere honderdduizend ongevaccineerde inwoners er tweeduizend positief op corona. Per honderdduizend wél gevaccineerde inwoners waren het er twee keer zoveel: haast vierduizend. En zulke cijfers komen uit meer landen. Huh? Zou het virus een voorkeur hebben voor gevaccineerde mensen – en ongevaccineerden vaker met rust laten?

Ik neem contact op met epidemioloog Alma Tostmann van het Radboudumc, die de cijfers ook kent. Tostmann heeft een goed begin van een verklaring: dit heeft niet alleen te maken met het vaccin of met het virus – maar vooral ook met de mensen om wie het gaat. ‘De ongevaccineerden zijn vooral jonge kinderen. En omikron heeft nog niet gecirculeerd op de scholen’, stelt Tostmann vast. Logisch, het was immers vakantie. ‘Die zijn dus nog niet blootgesteld en ook nog niet geïnfecteerd.’

De wél gevaccineerden, aan de andere kant, gingen intussen in de landen waar dat kon met hun coronapas naar het restaurant, de concertzaal of het kerstfeest. Geen wonder dat die vaker besmet raakten, stelt Tostmann: ze kwamen immers met veel meer mensen in aanraking.

In ons eigen land is er intussen nog niet veel aan de hand, reken ik tevoorschijn uit de epidemiologische weekoverzichten van het RIVM. In oktober, toen we nog in de ban waren van de deltavariant, waren ongevaccineerden beduidend vaker de klos: de kans dat ze corona kregen was meer dan twee keer zo groot als bij gevaccineerden. Inmiddels is de kans om besmet te raken met corona, afgaand op de cijfers uit de teststraat, voor gevaccineerden en ongevaccineerden ruwweg gelijk.

Ik hoor u al denken: mooie boel, dus die vaccins hebben tegen omikron geen enkele zin! Dat zou te kort door de bocht zijn. Wie is ingeënt, is immers wel degelijk beschermd tegen het uit de hand lopen van de ziekte, ook al is dat bij omikron minder vaak aan de orde. En gevaccineerden geven het virus minder vaak door aan anderen, blijkt uit de Deense cijfers: haast de helft minder.

In de Deense cijfers valt trouwens nog iets op: wie de boosterprik neemt, is daarna echt weer beter beschermd tegen besmetting, ook tegen het omikronvirus. Geboosterde gezinsleden hadden nog maar zo’n 25 procent kans om te worden aangestoken door hun besmette huisgenoot. De boosterprik maakt je dus niet onaantastbaar voor het omikronvirus, maar een slag beter beschermd dan voorheen ben je na de extra prik wel.

Al die cijfers en percentages, bent u daar nog? Terwijl de slotsom best simpel is, en eerlijk gezegd vrij saai. Vaccins werken. En wie zich laat boosteren pakt een extra voordeeltje mee, al mag je niet uitsluiten dat je ook geboosterd en wel alsnog besmet raakt met de omikronvariant.

In elk geval hebben ongevaccineerden niet een of ander geheimzinnig krachtveld om zich heen dat omikron tegenhoudt. En mocht u een grafiekje tegenkomen waaruit anders blijkt, pas op. Alle kans dat het gewoon een luchtspiegeling is van de statistiek die u daar ziet.