Raamstickers voorkomen maar deels dat vogels zich te pletter vliegen

Een vrouw houdt haar tuin in de gaten tijdens de nationale tuinvogeltelling. Beeld Flip Franssen / ANP

Stickers en raamfolie (dat over het hele raam wordt geplakt) hebben minder effect dan fabrikanten beweren. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse William & Mary-universiteit in Virginia. De wetenschappers, die hun resultaten vandaag publiceren in het wetenschappelijk tijdschrift PeerJ, kwamen tot hun bevindingen na proeven met 72 zebravinken.

De onderzoekers lieten de vogels onder gecontroleerde omstandigheden in tunnelachtige volières richting ramen vliegen, die waren beplakt met twee merken raamfolie die in de Verenigde Staten veel worden verkocht. De merken gebruiken verschillende lichtgolven en kleuren om vogels af te schrikken.

Dat effect gaat vrijwel geheel verloren wanneer de stickers aan de binnenzijde waren geplakt. Werd er aan de buitenzijde gestickerd, dan leidde dat bij beide soorten raamstickers tot respectievelijk 40 en 47 procent minder botsingen; de zebravinken wisten op tijd af te buigen nadat zij het raam opmerkten. Dat is aanzienlijk, maar minder dan fabrikanten zeggen. De wetenschappers zeggen dat dit het eerste peer-reviewed onderzoek is naar het effect van raamstickers.

Overigens hebben de vinken de experimenten overleefd: de onderzoekers hadden een meter voor de ramen waar zij op afvlogen een mistnet gespannen om de dieren op te vangen vóór een eventuele botsing.

Raamslachtoffers

In de VS vliegen jaarlijks naar schatting 100 miljoen vogels zich te pletter tegen ramen van wolkenkrabbers en andere hoge gebouwen. De gebouwen belemmeren de vliegroute van (trek)vogels, die vaak ook worden aangetrokken door licht dat er brandt. Raamfolie kan ongelukken dus deels voorkomen, maar de onderzoekers constateren dat plakken aan de buitenkant bij wolkenkrabbers vaak niet gebeurt, omdat het voor bewoners te gevaarlijk is en te duur om het te láten doen.

Hoeveel raamslachtoffers er in Nederland vallen, is onbekend, maar volgens Timo Roeke van Vogelbescherming Nederland zal het aantal lager liggen dan in de VS en Azië, waar veel wolkenkrabbers staan. Niettemin is het probleem ook hier reden tot zorg. De Vogelbescherming wijst er, in navolging van de Amerikaanse onderzoekers, op dat het belangrijk is de folie of stickers aan de juiste zijde te plakken.

Roeke vraagt zich wel af of zebravinken representatief zijn voor andere bekende raamslachtoffers in de VS, zoals de houtsnip en spechtensoorten. Maar dat de effecten van raamstickers minder groot zijn dan fabrikanten pretenderen, is ook Roekes indruk.

Filter UV-licht

De Vogelbescherming vestigt de hoop op een nieuw ontwikkelde folie, die uv-licht filtert. Het voordeel is dat het menselijk oog er nauwelijks iets van ziet, maar vogels wel – mits aan de goede zijde van het glas geplakt. Roeke wijst op onderzoek uit Polen (waar naar schatting een miljoen vogels per jaar zich te pletter vliegt) van vorig jaar, waaruit bleek dat aanmerkelijk minder vogels tegen glazen bushokjes botsten, nadat de ruiten waren beplakt met die folie.

Naar aanleiding van die resultaten wil Roeke met grote Nederlandse aannemers in gesprek om het gebruik van dergelijke folie te stimuleren. ‘Zeker nu door de woningnood ook in Nederland steeds meer hoogbouw verrijst, is dit een aandachtspunt’, aldus Roeke.