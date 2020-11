Raadsverkiezingen in Groningen en Brabant zijn als testcase: hoe gaat dat in coronatijd?

De laatste voorbereidingen in een stembureau in verzorgingstehuis Park Stanislaus in het Brabantse Moergestel. Beeld ANP

Deze lokale verkiezingen worden daarom ook wel als proeftuin gezien voor de komende (landelijke) Tweede Kamerkiezingen in maart volgend jaar. Gebeurt het allemaal veilig, hoe ervaren stemmers het, wat doet de coronacrisis met de opkomst? Ook vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Kiesraad zullen ter plekke zijn om te kijken hoe verkiezingen in coronatijd verlopen.

In de provincie Groningen gaan Appingedam, Loppersum en Delfzijl op 1 januari samen in de gemeente Eemsdelta. In Noord-Brabant wordt de gemeente Haaren opgeheven: vier dorpen sluiten zich aan bij vier omliggende gemeenten. Het dorp Haaren zelf maakt per 1 januari deel uit van Oisterwijk, Helvoirt gaat naar Vught en Esch wordt bij Boxtel gevoegd. Het kleine Biezenmortel komt bij Tilburg, maar daarvoor zijn geen nieuwe raadsverkiezingen nodig.

‘Door de corona-pandemie gaat het stemmen met het oog op uw gezondheid bij deze verkiezingen net even anders’, schreef burgemeester Roderick van de Mortel in een persoonlijke brief aan alle bewoners van Vught en nieuwkomer Helvoirt. Zo zijn er meer stembureaus om de drukte te spreiden. In de stemlokalen zijn kuchschermen aangebracht en gelden afstands- en hygiënemaatregelen. Mensen met corona of met klachten dienen thuis te blijven en kunnen iemand anders per volmacht laten stemmen.

In twee verpleeghuizen komen mobiele stembureaus waar alleen de (kwetsbare) bewoners en het personeel hun stem kunnen uitbrengen. Ook komt er bij een Van der Valk-hotel een drive-in stembureau, waarbij automobilisten direct vanuit hun auto kunnen stemmen.