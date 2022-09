Raadsman van neef Ridouan T.: ‘Advocaat Weski fungeerde als boodschapper voor Marengo-hoofdverdachte’

Advocaat Inez Weski bij de beveiligde rechtbank in Amsterdam. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Seebregts sprak dinsdagochtend tijdens een pro formazitting van Youssef T. (39), die niet alleen neef, maar ook ex-advocaat is van Ridouan T. Youssef staat terecht voor betrokkenheid bij witwassen, de voorbereiding van een gewelddadige uitbraak door zijn neef Ridouan, internationale drugshandel, omkoping en ernstige geweldsdelicten. Hij zit vast omdat uit camerabeelden en geluidsopnamen in de gevangenis in Vught is gebleken dat hij fungeerde als boodschappenjongen voor zijn neef.

Op basis van het strafdossier concludeert advocaat Seebregts dat Youssef ‘niet de lifeline voor Ridouan T. was, of in ieder geval niet de enige’. De advocaat spreekt over ‘een parallelle communicatielijn’ van Ridouan T., die teruggaat tot februari 2020 – dat is ruim een jaar voordat Youssef voor het eerst zijn neef in Vught bezocht. En al die tijd was Weski vrijwel de enige die toegang had tot Ridouan T. Zij zou informatie hebben doorgegeven met behulp van een usb-stick die eruitzag als een pen.

‘Gezien de gewelddadige reputatie van Ridouan T.’, zegt Seebregts, is Youssef T. ‘buiten zijn wil in een onmogelijke situatie’ terechtgekomen toen Ridouans zus een beroep op hem deed om als advocaat voor zijn neef te gaan optreden. ‘Dit geeft de enorme druk aan die Ridouan T. kan uitoefenen op integere professionals’, constateert de raadsman. ‘Weski is een kundige advocaat. Ze is zeer ervaren, integer en een heel krachtige persoonlijkheid. We zien in het dossier aanwijzingen dat ze dit liever niet doet. Het lijkt erop dat ook zij niet bestand blijkt tegen de druk van deze man. Dat is de tragiek van deze hele zaak.’

Weski noemt de beschuldiging tegenover het persbureau ANP ‘onjuist, onterecht, suggestief en zeer laakbaar’. ‘De uitspraak van Seebregts verbaast mij. Ik zou mij niet tegenover een advocaat moeten hoeven te verdedigen.’

Die ene aanwijzing

Op de vorige pro forma-zitting bleek uit een proces-verbaal dat ook de recherche ervan uitging dat Weski als boodschapper voor haar cliënt Ridouan T. fungeerde. ‘Het kan niet anders dan dat dit door Weski is gebeurd’, schrijven rechercheurs in het verbaal over uitgewisselde communicatie van Ridouan T. met de buitenwereld, hoewel hij in beperkingen zat. De recherche baseerde die conclusie op onderschepte communicatie tussen een zoon en een zus van T., met onder meer drugsmaffiabaas Rafaël Imperiale.

Later is die conclusie door het OM genuanceerd. In een nieuw proces-verbaal meldt het OM dat ‘het vermoeden bestaat’ dat Weski door de familie T. is benaderd voor een communicatielijn met Ridouan, maar blijkt niet dat ze er bij was betrokken.’ Omdat er volgens het OM ‘niet meer was dan die ene aanwijzing’, werd Weski niet als verdachte aangemerkt en is er verder geen onderzoek naar haar contact met Ridouan T. gedaan.

Vanwege die ‘irrelevantie’ had het OM het proces-verbaal van de rechercheurs over hun verdenking tegen Weski ruim een jaar niet aan aan Youssef T.’s strafdossier toegevoegd. Op last van de rechtbank gebeurde dat op de vorige zitting alsnog.

En dat ‘achterhouden’ van die informatie is de reden waarom Youssef T. niet wil meewerken aan een verhoor door de politie, zei de verdachte dinsdagochtend op de zitting. Hij vertrouwt het onderzoeksteam niet. ‘Dat proces-verbaal is heel relevant voor mijn zaak. Het OM probeert mij op suggestieve wijze een bepaalde kant op te dirigeren. Duidelijk blijkt dat brieven via Weski zijn gecommuniceerd, maar alles wordt bij mij gelegd, ontlastende elementen krijgen onvoldoende aandacht. Er wordt met twee maten gemeten.’

De reden waarom Youssef T.’s advocaten Yassine Bouchikhi en Haroon Raza afgelopen week de verdediging neerlegden en overdroegen aan André Seebregts, werd dinsdag niet besproken.

Voorlopig blijft Youssef T. in voorarrest. Zijn proces gaat verder op 14, 16 en 19 december. Op een van de inhoudelijke zittingen zal ook zijn neef Ridouan door de rechtbank worden gehoord.