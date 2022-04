Raadselachtige sabotage treft internet in Frankrijk: ‘Een incident op deze schaal is nog nooit gebeurd’

Datacenter van het Franse telecombedrijf SFR in Cesson-Sévigné, Bretagne. Beeld Damien Meyer / AFP

Er was geen sprake van een internethack, maar van vernielingen van kabels rond Parijs en Lyon. ‘Een dergelijk incident op deze schaal is nog nooit gebeurd. Dit is de eerste keer en we weten niet wie het heeft gedaan’, zegt een anonieme bron die door het Franse persbureau AFP wordt geciteerd. De aard en omvang van de vernielingen wijzen erop dat ze het werk zijn van mensen die goed op de hoogte zijn van de netwerken.

Volgens Nicolas Guillaume, directeur van Netalis, een netwerk voor bedrijven, ‘is het mogelijk dat hier sprake is van digitaal terrorisme’. De impact en de coördinatie van de gelijktijdige vernielingen wijst erop dat ze goed gepland zijn.

Het ministerie van Economische Zaken bevestigde woensdag dat op het Île de France (Parijs en omgeving) diverse kabels waren doorgeknipt, waardoor het kabelnet en het mobiele internetverkeer waren getroffen.

‘Backbones’ beschadigd

Volgens Telecombedrijf Free zijn de vernielingen dinsdagnacht om 4 uur gepleegd. Drie van de vier hoofdkabels van Free, ‘backbones’ waaraan het hele landelijke netwerk vastzit, zouden zijn beschadigd. Zeker 100 duizend klanten van Free waren door de actie getroffen. Een ander bedrijf, SFR, bevestigt eveneens vernielingen aan zijn netwerk in Île de France en de omgeving van Lyon. Kabels langs snelwegen, spoorwegen en vaarwegen waren eveneens doelwit.

Niemand heeft de actie opgeëist. Dat gebeurde ook niet na een soortgelijke actie op 20 maart. Toen werden rond Parijs kabels van Frankrijks grootste internetprovider Orange doorgeknipt. De gevolgen daarvan waren een stuk minder verstrekkend: enkele tienduizenden gebruikers hadden er last van en de schade beperkte zich tot Orange en de omgeving van Parijs.