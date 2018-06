Raad wil Femke Halsema als nieuwe burgemeester Amsterdam

Halsema zegt in een verklaring ‘trots, blij en nederig’ te zijn met het besluit van de gemeenteraad. ‘Met alles wat ik kan bieden zal ik me inspannen om burgemeester van alle Amsterdammers te zijn’, schrijft de oud-leider van GroenLinks.

Wie de tegenkandidaat van Halsema was, is niet bekendgemaakt. Maar algemeen wordt aangenomen dat oud-wethouder Carolien Gehrels haar belangrijkste tegenstrever was.

De vertrouwenscommissie selecteerde Halsema en Gehrels uit de 114 mensen die afgelopen maanden solliciteerden naar de functie van de in oktober overleden Eberhard van der Laan.

Geheime stemming

De geheime stemming begon woensdagmiddag rond 14.20. Op de 45 raadsleden na moesten alle aanwezigen de raadszaal verlaten. Het duurde vervolgens meer dan twee uur voordat waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen de uitslag van de stemming bekendmaakte.

Halsema werd al maanden genoemd als favoriet voor het burgemeesterschap, niet in de laatste plaats omdat D66-leider Alexander Pechtold haar als ideale kandidaat noemde. Aangezien GroenLinks en D66 de grootste partijen in Amsterdam zijn, leek Pechtold daarmee te suggereren dat Halsema steun zou krijgen van de rest van de raad. Kringen rond Halsema bevestigden later dat zij gesolliciteerd had.

Mannelijke kandidaten zouden bij voorbaat op achterstand staan omdat in de gemeenteraad breed de wens leefde om na 750 jaar een vrouw te benoemen. Maar Halsema’s kandidatuur was bepaald niet onomstreden. Kort nadat haar naam begon rond te zingen werd een online petitie geopend tegen Halsema als burgemeester van de hoofdstad. Afgelopen week berichtten anonieme bronnen in de Telegraaf nog dat Halsema erg slecht zou liggen bij het rechtse deel van de oppositie. En dat de vertrouwenscommissie sterk verdeeld was over de twee kandidaten.

Weinig bestuurlijke ervaring

De belangrijkste kritiek op Halsema is dat zij weinig bestuurlijke ervaring heeft. Na haar vertrek uit de Tweede Kamer eind 2010 werkte ze als zelfstandige. Ze schreef boeken en essays, werkte mee aan films en series, en was toezichthouder bij onder meer WPG Uitgevers en Independer. Ook leidde zij een aantal onderzoekscommissies, onder meer naar goed toezicht in de semi-publieke sector.

Een meerderheid van de gemeenteraad denkt dus dat Halsema toch geschikt zal zijn. De benoeming moet nog officieel bekrachtigd worden. Dat zal in elk geval gebeuren voor 22 juli. Dan wordt de Noord-Zuidlijn geopend, en waarnemend burgemeester Jozias Van Aartsen stelde eerder dat wat hem betreft de nieuwe burgemeester dat doet.