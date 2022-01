Raad voor de Journalistiek: Groene had Volkskrantbron niet zonder wederhoor mogen openbaren

Exterieur van het gebouw in Amsterdam waarin onder andere de redacties van de Volkskrant, Het Parool en Trouw zijn gevestigd. Beeld ANP

De Groene Amsterdammer handelde volgens de Raad journalistiek onzorgvuldig door de veronderstelde anonieme bron, die in het weekblad als ‘onbetrouwbaar’ werd neergezet, stellig met naam als ‘bron’ te openbaren. ‘Die onthulling, waarvan niet duidelijk is waarom die journalistiek relevant was, kan niet anders worden begrepen dan als een diskwalificatie van het gebruik van die bron en daarmee van het werk van de Volkskrant’, concludeert de Raad.

De Volkskrant diende vorig jaar een klacht in bij de Raad nadat de Groene in een artikel de krant verweet bij te dragen aan ‘een fraudeframe’ en ‘desinformatie’ rond de hulporganisatie Mayday, die de reddingswerkers van de Witte Helmen in Syrië ondersteunt. Het weekblad had volgens de hoofdredactie van de Volkskrant wederhoor moeten plegen omdat het ernstige beschuldigingen aan het adres van een journalistiek medium zijn. In het bewuste artikel onthulde de Volkskrant financiële problemen bij Mayday.

De Raad geeft de Volkskrant gedeeltelijk gelijk. De Groene mocht volgens de Raad wel zonder wederhoor te plegen opschrijven dat de Volkskrant bijdroeg aan ‘een fraudeframe’. De raad ziet deze bewering niet als een beschuldiging aan het adres van de krant en daarom was het niet nodig een reactie te vragen.

‘Het gebruik van de term is gebaseerd op de Volkskrant-berichtgeving waarin de mogelijke fraude van donorgelden door Mayday het hoofdonderwerp is.’ Het woord ‘fraudeframe’ heeft volgens de Raad ‘geen (uitgesproken) negatieve connotatie’. De Groene heeft de krant niet beticht van het ‘actief meewerken aan een desinformatiecampagne’ – op dat punt was wederhoor volgens de Raad evenmin nodig.