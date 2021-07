Raad van State zet voor twee locaties streep door bouw windmolens

Windturbines op windpark Wieringermeer. Sinds juni moet er bij de aanbouw van nieuwe windmolens ook gelet worden op milieunormen. Beeld ANP

In beide plaatsen had de gemeente een vergunning verleend voor vier windmolens. De reden waarom de bezwaarmakers gelijk krijgen van de Raad van State verschilt per gemeente. In het Utrechtse Houten had het gemeentebestuur bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag gebruikgemaakt van de landelijke normen. Dat mag niet meer sinds juni. Toen bepaalde de Raad van State in een uitspraak dat de overheid bij het opstellen van deze normen heeft nagelaten een milieubeoordeling te maken.

Zolang het kabinet dat niet doet, kunnen de normen niet worden toegepast. De normen bepalen onder meer hoeveel geluid een windmolen mag maken en hoeveel licht deze mag weerkaatsen. De uitspraak van de Raad van State werpt een schaduw op de bouwplannen van veel windmolenparken. De vrees voor vertraging bij de bouw is in Houten bewaarheid geworden.

Gemeenten

Zolang de landelijke normen in het juridisch luchtledige hangen, mogen gemeenten zelf milieunormen bepalen. Daarmee kunnen alsnog plannen voor windmolens worden gerealiseerd. Dat is precies wat de gemeente in Oss had gedaan. Maar bij het opstellen van de eigen milieunormen verkeek de gemeente zich op provinciale regelgeving. De provincie Noord-Brabant eist financiële garanties voor de afbraak van de windmolens die na 25 jaar weer worden afgebroken. Die was de gemeente vergeten op te nemen in het bestemmingsplan.

Zowel Houten als Oss kan alsnog een nieuw besluit nemen over de windmolens, dat wel door de Raad van State komt.