Raad van State zet streep door evenemententerrein op vliegbasis Twente wegens risico hoge stikstofuitstoot

‘De natuur heeft gewonnen’, zegt Geertjan Takkenkamp, voorzitter van de Stichting Lonnekerberg. Woensdag haalde de Raad van State een streep door het plan om een deel van vliegbasis Twente tot evenemententerrein te bestempelen. Dat zou leiden tot een te hoge uitstoot van stikstof naar natuurgebieden in de omgeving, wat volgens de raad in strijd is met de Europese regels.

Dat betekent rust voor de Bechsteins vleermuis en de franjestaartvleermuis, twee zeldzame diersoorten die in de buurt van het vliegveld rondfladderen. En het is de zoveelste tegenslag voor de voormalige luchtmachtbasis Twente, waar tot 2008 nog F-16’s gestationeerd waren.

Na het vertrek van de militairen, dat gepaard ging met een verlies van 1.200 arbeidsplaatsen in de regio, werden plannen gemaakt voor een doorstart van het vliegveld voor burgerluchtvaart. Die liepen na jaren van touwtrekken tussen voor- en tegenstanders op niets uit.

Op advies van een commissie ging een deel van het terrein door als Technology Base Twente: een trainingscentrum voor politie en brandweer en een testlocatie voor onbemande vliegtuigjes en drones. Hiervan maakt ook Twente Airport deel uit, dat zich richt op kleinschalig zakelijk vliegverkeer.

Een evenemententerrein op de voormalige vliegbasis Twente zou voor te veel stikstofuitstoot zorgen voor de natuurgebieden in de omgeving. Beeld Harry Cock/ de Volkskrant

Muziekfestivals en autoshows

De rest van het gebied, zo’n vijftig hectare, zou bestemd worden tot evenemententerrein, geschikt voor het organiseren van grootschalige publieksactiviteiten zoals muziekfestivals en autoshows.

Met dat laatste waren milieugroeperingen het niet eens, zegt Takkenkamp. Vliegveld Twente ligt midden tussen natuurgebieden als Lonnekermeer en Lonnekerberg. ‘Om grote festivals met veel geluidsoverlast en racende motoren te organiseren midden in een natuurgebied, dat vonden wij niet zo’n goed idee.’

Samen met de Natuur- en Milieuraad Enschede tekende Takkenkamps stichting bezwaar aan tegen het bestemmingsplan dat dit deel van de vliegbasis aanwees als evenemententerrein. Bij de gemeente vonden ze daarvoor geen gehoor, maar wel bij de Raad van State, die het plan toetste aan de Europese stikstofregels voor kwetsbare natuurgebieden. ‘Fijn dat er uiteindelijk iemand naar ons heeft geluisterd.’

Niet onverwacht

Voor de gemeente Enschede kwam de uitspraak niet helemaal uit de lucht vallen. De laatste tijd zijn al tal van uitbreidingsplannen door de Raad van State van tafel geveegd met verwijzing naar de stikstofuitstoot. ‘We hadden al niet verwacht dat wij het zouden redden’, zegt gemeentewoordvoerder Ruud Lutjenhuis.

De gemeente bestudeert nu wat de consequenties van de uitspraak precies zijn voor de huidige eigenaar: Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie (VTE). Voor de komende weken staan een paar grote festivals op de agenda.

Op 27 juli zou Onder de Radar beginnen, een technofestival in de open lucht. Een week later zou het de beurt zijn aan Airforce, een hardrockfestival dat tienduizenden bezoekers uit heel Europa trekt. Het is onduidelijk of die feesten nu kunnen doorgaan, zegt Lutjenhuis. ‘Precies dat zijn we aan het uitzoeken.’ Mogelijk kunnen de organisatoren van die festivals schadeclaims bij de gemeente indienen als het feest niet kan doorgaan. ‘Daar kan ik nu niets over zeggen’, aldus Lutjenhuis.

Tegen Airforce werd drie jaar geleden ook al bezwaar aangetekend omdat het lawaai de rust van vleermuizen zou verstoren. De rechter ging daar toen niet in mee, omdat de verstoring van tijdelijke aard was.

Met de huidige uitspraak van de Raad van State zijn alle toekomstige evenementen van de baan. Mogelijk kan de gemeente teruggrijpen op het oude bestemmingsplan, waarin een tijdelijke vergunning mogelijk is, zegt Takkenkamp. ‘Maar wij verwachten dat die op dezelfde bezwaren zullen stuiten.’

Tegen Technology Base hebben de milieuverenigingen geen bezwaar. Het zakelijk vliegverkeer is maar zeer beperkt van aard, zegt Takkenkamp. Bovendien: ‘Dat vliegen is hier altijd geweest. Het is niet aan ons om daar wat tegen te hebben. Het evenemententerrein was iets heel nieuws.’